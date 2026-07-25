U članku se navodi da se naftno-gasna kompanija „Ševron” (Chevron) obratila Beloj kući sa zahtevom da interveniše povodom napada koje Oružane snage Ukrajine sprovode u tim vodama. Nakon toga, američke vlasti su zahtevale od Kijeva da ograniči svoje napade.

„Nakon razgovora sa predstavnicima industrije, Trampova administracija je upozorila Ukrajinu da ne izvodi napade na brodove koji nisu ruski u Crnom moru”, navodi se u publikaciji.

List piše da SAD smatraju Konzorcijum Kaspijskog naftovoda (CPC) — koji je više puta bio meta ukrajinskih napada — ključnim za isporuku energenata iz Kazahstana na evropska tržišta, kao alternativu ruskim isporukama.

Sistem naftovoda CPC, ukupnog kapaciteta 83 miliona tona godišnje, predstavlja najveću rutu za transport goriva iz kaspijskog regiona ka svetskim tržištima i glavnu takvu rutu za Kazahstan. Ovaj naftovod dug 1.500 kilometara povezuje nalazišta u zapadnom Kazahstanu sa obalom Crnog mora, gde se nafta preko pomorskog terminala utovaruje na tankere.

Među najvećim akcionarima su Rusija (preko Transnjefta), Kazahstan (preko KazMunajGasa), strukture Lukoila, zajedničko preduzeće Rosnjeft, EksonMobil, Ševron i Šel.







