Druga učesnica rijalitija koji je napustila Elitu 9 je Sofija Janićijević.

učesnica rijalitija Elita 9, Sofija Janićijević, šokirala je gledaoce i svoje cimere nakon što su u emisiji prikazane njene uspomene, među kojima su se našle fotografije i prepiske sa Danetom, muškarcem koji je u sedmoj deceniji života.

Tokom suočavanja sa prošlošću, priznala je da je taj odnos koristila kako bi došla do novca, tvrdeći da između njih nije bilo intimne veze.

Pokušala je da objasni svoje postupke, navodeći da takve situacije mogu da se dogode svakome i da za nju prikazane fotografije ne predstavljaju ništa novo.

Pred kamerama otkrila detalje odnosa sa starijim muškarcem

Posebnu pažnju izazvala je njena definicija ljubavnog odnosa, kada je pred cimerima otvoreno govorila o tome šta za nju predstavlja veza.

-Znam šta je istina, a zna i Dane. Ljubavni odnos je kada sa nekim imaš intimne odnose. Nije ljubavni odnos kada mu ja pišem "ljubavi", a on sa 68 godina poveruje u to - rekla je Sofija.

bonus video: