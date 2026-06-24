Pobednik rijalitija Elita 8, Nenad Marinković Gastoz, deo svog honorara iz rijalitija uložio je u renoviranje višespratne porodične kuće u mestu Grabovac, u blizini Svilajnca, u kojoj živi njegov otac Đuro.
Reč je o objektu koji ranije nije imao fasadu, a sastoji se od više spratova i prostranog dvorišta, koje porodici služi kao mesto za okupljanja i zajedničke trenutke.
Porodični dom u Grabovcu kod Svilajnca
Unutrašnjost kuće uređena je tako da se u trpezariji posebno ističe veliki sto sa kožnim stolicama, dok je zid prostorije ukrašen neobičnim, velikim satom.
Unutrašnjost i stanje porodičnog doma
Nakon završetka rijalitija, Gastoz se u potpunosti posvetio uređenju porodičnog doma, a putem Instagrama je redovno delio fotografije i snimke kako bi pratioce obavestio o fazama radova.
Tom prilikom istakao je da je veoma uzbuđen zbog celokupnog procesa.
-Radovi napreduju, polako, ali sigurno. Jedva čekam da sve bude gotovo i da vidite kako će izgledati - napisao je tada na Instagramu.
Od rijalitija zaradio 100.000 evra
Ipak, nakon završetka radova, nije objavio finalni izgled renoviranog doma.
Podsetimo, Marinković je u rijalitiju Elita odneo pobedu i osvojio nagradu od 100.000 evra
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