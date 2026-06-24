Pobednik rijalitija Elita 8, Nenad Marinković Gastoz, deo svog honorara iz rijalitija uložio je u renoviranje višespratne porodične kuće u mestu Grabovac, u blizini Svilajnca, u kojoj živi njegov otac Đuro.

Reč je o objektu koji ranije nije imao fasadu, a sastoji se od više spratova i prostranog dvorišta, koje porodici služi kao mesto za okupljanja i zajedničke trenutke.

Porodični dom u Grabovcu kod Svilajnca

Unutrašnjost kuće uređena je tako da se u trpezariji posebno ističe veliki sto sa kožnim stolicama, dok je zid prostorije ukrašen neobičnim, velikim satom.

Unutrašnjost i stanje porodičnog doma

Nakon završetka rijalitija, Gastoz se u potpunosti posvetio uređenju porodičnog doma, a putem Instagrama je redovno delio fotografije i snimke kako bi pratioce obavestio o fazama radova.

Tom prilikom istakao je da je veoma uzbuđen zbog celokupnog procesa.

-Radovi napreduju, polako, ali sigurno. Jedva čekam da sve bude gotovo i da vidite kako će izgledati - napisao je tada na Instagramu.

Od rijalitija zaradio 100.000 evra

Ipak, nakon završetka radova, nije objavio finalni izgled renoviranog doma.

Podsetimo, Marinković je u rijalitiju Elita odneo pobedu i osvojio nagradu od 100.000 evra