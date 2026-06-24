Mlada iz Indijane koja je otputovala na Majorku sa svojim verenikom i najbližim prijateljima kako bi ostvarila svoje venčanje iz snova doživela je pravu noćnu moru.

Noć uoči venčanja bila je katastrofalna

Auja Sing (26) i njen verenik Niki (30) planirali su intimno venčanje sa devet gostiju u vinogradu pored istorijske kapele iz 12. veka, ali sve je poremetila najezde insekata. Na dan ceremonije, mlada se probudila sa crvenim pečatima na telu - izujedali su je komarci.

Par je trebalo da se venča u idiličnom okruženju vinograda Bodega Son Puig. „Pre venčanja, osećala sam ogromno uzbuđenje i zahvalnost“, rekla je Auja. „Bili smo tek treći par koji se ikada venčao u toj kapeli.“

Ali noć pre velikog dana donela je neočekivani obrt. Dok su boravili u vili na vrhu planine, Auja i Niki su se borili sa vrućinom. Klima uređaj, koji često ima ograničeno hlađenje u Evropi, prestao je da radi nakon što su pokušali da ga pojačaju. Zbog nepodnošljive vrućine, odlučili su da spavaju sa otvorenim vratima, iako je Auja bila zabrinuta zbog insekata.

Mladu su izujedali komarci - izbrojala je 60 uboda

Tokom noći je čula zujanje, ali nije mu obraćala previše pažnje. Međutim, do jutra, soba je bila puna komaraca. Auja je izbrojala više od 20 šavova na licu i više od 40 na rukama, dok je Niki imala još više. Sve je podelila u videu na TikToku, gde je u opisu napisala da „gubi razum“.

„Kada sam ih prvi put videla, pomislila sam da je šala“, rekla je Auja. „Odmah sam krenula u akciju. Mislim da sam prvog dana popila pet antialergijskih tableta, nanela kremu, stavila led i jednostavno odlučila da nastavim.“

U početku su ubodi bili podnošljivi, ali do jutra venčanja postali su „veliki, crveni, otečeni i izuzetno su svrbeli“, a preko noći su se još pogoršali.

Njeni prijatelji su pokušali da je smire. „Svi su bili prilično opušteni i govorili su mi: 'U redu je, i dalje ćeš izgledati prelepo.' Pokušali su da me ubede da crveni pečati nisu vidljivi, što je donekle pomoglo“, rekla je.

Morala je da nanese nekoliko slojeva pudera

Iako je prvobitno planirala minimalnu šminku, na kraju je morala da nanese nekoliko slojeva pudera kako bi prikrila crvenilo. Tragovi na licu su tako postali gotovo nevidljivi, dok su na rukama i dalje bili vidljivi. Prijateljice su čak pokušale da improvizuju rukave od rezervnog vela, ali je mlada na kraju odlučila da prihvati situaciju.

„Na kraju sam sebi rekla da mi ništa neće pokvariti raspoloženje i dan kada se udam za osobu koju volim“, rekla je Auja. „Shvatila sam to kao mali, dragavi udarac sreće koji će ovaj dan učiniti još nezaboravnijim.“

Uprkos haotičnom početku i dodatnim nezgodama, poput puknute gume na putu do proslave, ceremonija je na kraju protekla onako kako su sanjali. „Naše venčanje je bilo kao bajka“, zaključila je. „Na kraju, jedino što je bilo važno jeste da smo se venčali“, rekla je mlada, piše Newsweek.