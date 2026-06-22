Burna veza Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza mesecima puni novinske stupce, a njihovi česti raskidi i pomirenja ne prestaju da intrigiraju javnost. Ipak, izgleda da su odnosi ponovo potpuno zahladneli, a rijaliti bivša učesnica je rešila da javno i bez dlake na jeziku poruči šta misli o bivšem partneru.

Anđela se oglasila na svom Instagram profilu i podelila objavila oštru poruku za koju svi opravdano sumnjaju da je upućena upravo Gastozu:

-Okupaj svinju i ona će se ponovo vratiti u blato. Ne iz inata, već zato što je to priroda kojoj pripada. Tako ti je i sa budalama. Džabe pružaš ruku i čupaš iz govana, popravljaš mu život, ako je on u duši i s' godinama navikao na smrad i dno. Ne troši svoj mir i srce pokušavajući da opereš one kojima je blato prirodno stanište. Umoriš se i uprljaš, a oni ti zamere što si pokušao napraviti ih boljima. Neke ljude ne treba popravljati nego ih ostaviti tamo gde su sami sebe smestili.

Gastoz o odnosu sa Anđelom

Gastoz je, inače, nedavno pričao o burnom periodu sa Anđelom.

- U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku! Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - kazao je on, da bi se malo potom pomirili.

- Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke, pogreši čovek... (smeh) Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - jasan je bio Gastoz.

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