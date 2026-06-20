Voditeljka i bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević javno je progovorila o višegodišnjem sajber nasilju, uvredama i ozbiljnim pretnjama koje svakodnevno trpi, a čiji je glavni izvor njen bivši partner Kristijan Golubović.

Sada je otkrila šokantne detalje o višestrukim prijavama policiji, ucenama intimnim snimcima i svojoj odluci da zaštiti svoju porodicu isključivo kroz institucije.

Iako se sa govorom mržnje suočava već punih šest godina, Kristina ističe da je situacija postala drastično ozbiljnija u poslednja tri meseca, od kada su se ona i Kristijan razišli.

Golubović, prema njenim rečima, koristi svoje lajv prenose na mreži TikTok i drugim platformama kako bi komentarisao njen privatni život, izgled i majčinstvo.

- Danas više govorim zbog drugih žena nego zbog sebe, jer sam ja šest godina ćutala i trpela. Trenutno je najveći izvor internet nasilja prema meni upravo moj bivši partner, kroz svoje lajvove na TikToku i drugim mrežama - navela je Kristina.

Dodala je i neobičan podatak koji ju je iznenadio – najviše uvredljivih komentara dobija od žena starijih od 50 godina, često onih sa unucima na profilnim fotografijama, za koje smatra da osuđuju druge jer same nisu imale hrabrosti da žive život po sopstvenoj meri. Prvi ozbiljniji talas novih ponižavanja počeo je kada je prvi put bez bivšeg partnera izašla na koncert.

- Izvređao me je čovek sa kojim imam dvoje dece. Posle toga su krenule nove uvrede i ponižavanja - ispričala je Spalevićeva podsećajući na komentar sa milionskim pregledima koji je tada ostavljen.

Odlučna u nameri da više ne ćuti, Kristina je pravdu potražila preko nadležnih državnih organa. Golubović je usled njenih prijava već dobijao zabranu prilaska, ali je situacija kulminirala novim pretnjama.

- Prijavila sam ga već treći put zbog uznemiravanja. Dobio je zabranu prilaska na 48 sati... Kada je pozvan u policiju, objavio je video u kojem je pretio da će objaviti naše intimne snimke. To su ozbiljne stvari i zbog toga sam pokrenula nove prijave i tužbe - izjavila je vidno potresena Kristina.

Ona strogo naglašava da ne želi da se spušta na taj nivo javnih obračuna, već da će celokupan problem rešavati isključivo institucionalnim putem.

"Čuvam te" platforma i snažna poruka za sve žene

Spalevićeva ukazuje na to da se napadi javnih ličnosti na internetu često pogrešno prihvataju kao „cena popularnosti”, ističući da javni posao apsolutno nikome ne daje za pravo da vređa tuđu decu. Dodatni problem nastaje kada pojedinci sa velikom publikom svesno podstiču svoje pratioce na nasilje i smeju se tome. Tokom razgovora, Kristina je saznala i za postojanje državne platforme „Čuvam te” koja je namenjena prijavi digitalnog nasilja, a koju planira odmah da iskoristi u svojoj borbi.

- Često čujem: 'Sama si to izabrala, javna si ličnost.' Ali kakve veze moja javnost ima sa tim da neko vređa moje trogodišnje dete? Niko nema pravo na to. Ljudi ne moraju da prate moj sadržaj ako im se ne dopada”, jasna je bila Kristina.

Na samom kraju, Spalevićeva je iskoristila priliku da ohrabri sve žene koje prolaze kroz sličnu torturu, poručivši im da ne uzvraćaju nasilniku istom merom.

BONUS VIDEO: