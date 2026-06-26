U trenutku kada mu je mlada prišla, mladoženju su očigledno savladale emocije. Delovao je potpuno zbunjeno i preplavljeno, a samo nekoliko sekundi kasnije izgubio je ravnotežu i pao pravo preko mlade, šokiravši sve prisutne.

Jedan nesvakidašnji trenutak sa venčanja postao je hit na društvenim mrežama nakon što se mladoženja onesvestio čim je prvi put ugledao svoju buduću suprugu.

Snimak koji se munjevito proširio internetom prikazuje emotivan, ali i pomalo neverovatan trenutak tokom ceremonije ugovorenog braka.

Naime, mladoženja je stajao okružen porodicom i gostima dok mu je mlada prilazila. U trenutku kada ju je ugledao, delovalo je kao da ga je potpuno savladala navala emocija.

Samo nekoliko sekundi kasnije, izgubio je ravnotežu i srušio se, što je izazvalo paniku među prisutnima.

Na sreću, sve se brzo završilo bez ozbiljnijih posledica, ali snimak je u međuvremenu postao viralan i pokrenuo lavinu komentara.

Dok su jedni smatrali da je reč o čistom emotivnom šoku i prevelikom uzbuđenju, drugi nisu propustili priliku za šalu.

Komentari ispod videa samo su se nizali.

„Da li je moguće da ugovoreni brakovi i dalje postoje 2026. godine?“, glasio je jedan od komentara.

Bilo je i onih sa više humora.

„Bukvalno ga je oborila s nogu“, „Čovek pao čim ju je video“, „Ako je ovako reagovao na prvi pogled, šta li tek sledi“, pisali su korisnici mreža.

Kako god da se tumači ovaj trenutak, jedno je sigurno - reakcija mladoženje nikoga nije ostavila ravnodušnim.