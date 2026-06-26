Naime, jedan mladoženja se onesvestio usred ugovorenog venčanja, i to u sekundi kada je prvi put u životu ugledao svoju mladu kako mu prilazi!

Ovaj šokantan i neočekivani trenutak odmah je postao viralan i zapalio je internet, a prizori sa lica mesta ostavili su milione u čudu.

Preplavile ga emocije ili je nešto drugo u pitanju?

Prema pričama koje kruže internetom, ovaj nesvakidašnji emotivni susret odigrao se tokom njihovog prvog zvaničnog upoznavanja "lice u lice". Mladoženja je, kako se navodi, izgledao potpuno preplavljen emocijama, a u sekundi kada je devojka krenula ka njemu, njemu je pozlilo i nakratko se srušio na pod kao pokošen!

Među prisutnim gostima odmah je zavladala panika i opšta zabrinutost, dok su svi pokušavali da pomognu mladoženji da dođe sebi.

Brutalan rat u komentarima: "Mislim da dečko igra za drugi tim!"

Ovaj incident je odmah pokrenuo lavinu komentara i žestoku raspravu na mrežama o tome šta se zapravo krije iza ovog onesvešćivanja, pogotovo kada su u pitanju ugovoreni brakovi u današnje vreme. Dok su jedni ubeđeni da je mladoženju "udarila" emocija, drugi su uočili detalje koji su ih naterali na žestok podsmeh.

Komentari ispod video-snimka bukvalno pljušte i niko nema milosti:

"Da li je moguće da ugovoreni brakovi i dalje postoje u 2026. godini?!", pitao se jedan korisnik u neverici.

Drugi su bili znatno suroviji i duhovitiji: "U bukvalnom smislu je pao na nju! Mora da je prava lepotica", "Ko će nesrećnoj devojci da kaže...", dok je komentar koji je pokupio najviše lajkova glasio: "Mislim da mladoženja igra za drugi tim, ako znate na šta mislim..."

Šta vi mislite, da li se ovaj mladoženja onesvestio od prevelike lepote ili od čistog šoka jer je shvatio šta ga je snašlo? Podelite sa nama u komentarima!