Poznate rijaliti učesnice Marija i Miljana Kulić odlučile su da ove godine crnogorsko primorje zamene odmorom u Hrvatskoj, tačnije u mestu Bol na ostrvu Brač. Međutim, umesto uživanja, tamo ih je sačekala veoma neprijatna situacija kada im je iznenada otkazan već dogovoreni apartman.



Drama se odigrala kada im je prijateljica Jaca, koja inače živi na ovom ostrvu, pronašla i rezervisala apartman blizu šetališta. Prema rečima Marije Kulić, vlasnica apartmana je prvobitno pristala na izdavanje i sve se dogovorila oko cene, ali se situacija dramatično promenila u roku od samo dvadeset minuta.



"Dok je Jaca otišla da popije kafu, gospođa je videla naša dokumenta, videla da piše Marija i Miljana Kulić i onda pozvala moju Jacu i rekla da će joj doći drugarica koja se iznenada najavila i da smeštaj više nije slobodan", ispričala je ogorčena Marija u videu na Jutjubu.

Ona je dodala i da je vlasnica poreklom iz Sarajeva i da očigledno ima predrasude, ali je istakla da su ubrzo našle bolji smeštaj, naglasivši da otkazani apartman ionako "ne vredi te cene".

"Misle da sam ja luda"

Sutradan je usledila i Miljanina šokantna analiza celog slučaja. Uz jutarnju kafu, ona je majci objasnila da vlasnica sigurno nema problem sa Marijom, već isključivo sa njom i njenim ponašanjem pred kamerama.

"Verovatno me je pratila u rijalitiju, pa je mislila da ću da pravim žurke i probleme, da se derem, opijam i svađam sa svima", istakla je Miljana i objasnila da je nekome rijaliti jednostavno "odvratan".

Pored toga, iznela je i sumnju zašto je baš njoj vlasnica zatvorila vrata:



"Možda je videla da sam u rijalitiju bila s nekim u lošim odnosima iz Hrvatske ili Bosne. Ja sam bila u svađi s Aneli, pa je možda zbog toga htela da nas eliminiše. Nema ona ništa protiv tebe, mama, misle da sam ja luda i to je to", zaključila je oštro Miljana, dodajući da je apsolutno ne zanima šta dotična vlasnica misli o njoj.

Inače, nedavno je otkriveno kako su Miljana i Marija za mesec dana zaradile 30.000 evra.

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