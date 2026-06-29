"Postoje i novi predlozi. Neke od njih sam spreman da navedem. Na primer, obustava udara duboko u teritorije sa obe strane", rekao je Putin u razgovoru sa novinarem Pavlom Zarubinom.

Prema Putinovim rečima, to je zbog činjenice da su ruski "udari duboko u ukrajinsku teritoriju daleko moćniji, uticajniji i... razorniji, što dovodi do zaista ozbiljnih posledica".

"Još jedan predlog – da se borbene operacije ograniče, molim vas, na samo četiri područja, odnosno da se borbene operacije sprovode samo u Hersonskoj oblasti, Zaporoškoj oblasti, Donjeckoj Narodnoj Republici i Luganskoj Narodnoj Republici i da se borbene operacije obustave na svim ostalim teritorijama", rekao je Putin.

On tvrdi da mu je razlog za to jasan, pripisujući to onome što opisuje kao "katastrofalni nedostatak ljudstva u Oružanim snagama Ukrajine".

"Jer ako se složimo sa ovim (ograničavanje rata na četiri oblasti – prim. aut.), to bi omogućilo Oružanim snagama Ukrajine da povuku svoje trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti, kao i sa određenih delova državne granice, i da preraspodele te jedinice u četiri gorepomenuta regiona", rekao je Putin.

Napomenuo je da ovo "nije deo njegovih planova", ali je dodao da navodno "pažljivo razmatra... svaki predlog koji dolazi sa te strane".

Putin je takođe ponovio svoje uobičajene tvrdnje da ruske snage navodno napreduju duž cele linije fronta i da im je ostalo "nešto više od 10 km" do grada Sumija i od "2,5 do 4-5 km" do Kupjanska, blizu ulaznog znaka gde je Zelenski fotografisan u decembru 2025. godine.

Ruski predsednik je rekao da je glavni cilj njegovih snaga "konačno oslobođenje" Donbasa i Novorusije.