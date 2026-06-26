Međutim, ova mlada žena se nije zadržala samo na zaljubljenom gledanju televizije, već je otišla korak dalje i zvanično se udala za lik Mami iz popularne anime serije Rent-a-Girlfriend.

Sve je počelo tokom njenog boravka u Japanu, gde je Lusi opčinila tamošnja kultura, svet mangi i anime crtaća.

Potrošila bogatstvo na predmete sa njenim likom

Njena fascinacija ovim izmišljenim likom postepeno je prerasla u nešto mnogo ozbiljnije, što Lusi opisuje kao pravi ljubavni odnos.

"Nikada ranije nisam gledala anime romantičnu komediju i bila sam potpuno oduševljena. Ali upravo me lik Mami posebno privukao. Iako je bila pomalo negativan lik, divila sam se njenom samopouzdanju", priznaje Lusi.

Ona je ubrzo počela da kupuje figurice, postere i sve moguće predmete sa motivom svoje izabranice, a na ovu neobičnu kolekciju potrošila je oko 2.000 dolara. Plišana lutka postala je njen stalni saputnik: "Od porodičnih večera do plaže, Mami je uvek bila sa mnom. Jednostavno je to bilo ispravno", objašnjava ona.

Svadba u Tokiju i venčanica po meri

Vrhunac ove bizarne romanse dogodio se prošle godine u Tokiju, gde je organizovana prava svadbena ceremonija. Lusi i plišana verzija Mami nosile su venčanice sašivene po meri, izgovorile su sudbonosno "da" i razmenile zavete, dok su ceo događaj putem aplikacije Zoom uživo pratili Lusini najbliži prijatelji i porodica.

"Bila je to prelepa ceremonija i bilo je neverovatno ponovo potvrditi šta Mami znači za mene", izjavila je mlada nakon venčanja.

Našla i stvarnu devojku, ali bračne obaveze ostaju

Da priča bude još neverovatnija, Lusi je u međuvremenu započela ljubavnu vezu sa stvarnom ženom, Kaori (27). Ipak, u ovom nesvakidašnjem ljubavnom trouglu nema mesta za ljubomoru.

"Naravno da sam Kaori odmah rekla sve o Mami i ona uopšte nije ljubomorna", tvrdi Francuskinja, ističući da njena partnerka potpuno prihvata njen neobičan brak.

Snimak sa ovog bizarnog venčanja ubrzo je postao viralan i prikupio je više od četiri miliona pregleda. Pored čestitki, Lusi se suočila i sa lavinom negativnih i podsmešljivih komentara ljudi koji su je optuživali da ima ozbiljne zablude.

Međutim, ona kritičarima poručuje samo jedno: "Znam da Mami nije stvarna – ali zašto to znači da je ne mogu voleti? Život je lepši kada ste otvoreni i ponosni na ono što volite".