Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš sukobio se sa Milenom Kačavendom u kući odabranih, kada je prosuo jogurt po krevetu i izazvao haos.



Došlo je do žestokog sukoba, nakon što je Janjuš ugledao nesvakidašnji prizor na svom krevetu. Naime, neko je na njegovoj i Vanjinoj posteljini nacrtao veliko srce od kečapa, što je bivšeg košarkaša momentalno izbacilo iz takta.

Čim je to ugledao, Janjuš je krenuo u potragu za krivcem, a prve sumnje pale su na Milenu Kačavendu. U raspravu se odmah uključio i Dača, koji je pokušao da otkrije ko stoji iza ove neslane šale.

- Kačavenda, ti si se smejala od Odabranih, znači ti si - rekao je Dača Virijević.

Milena je odmah odbacila optužbe i burno reagovala.

- Kad sam ušla u kuću? Te fore sa mnom ne može - poručila je Kačavenda.

Međutim, Janjuš nije odustajao. Rešen da sazna ko mu je uništio posteljinu, počeo je redom da ispituje cimere, pa je u jednom trenutku posumnjao i na Daču.

- Dačo, je l' si ti? - upitao je Janjuš.

Kako je rasprava odmicala, Janjuš je postajao sve besniji, pa je najavio da će uzvratiti istom merom.

- Sad će videti - poručio je Marko, što je dodatno razbesnelo Milenu, koja mu nije ostala dužna:

- Morončino jedna, mrš tamo

Ipak, Janjuš je nastavio sa pretnjama, poručivši da će uslediti osveta.

- Vi ćete meni? Sad ide majonez tebi, pa se vi igrajte - zapretio je rijaliti učesnik.

Nakon tih reči, Milena je potpuno izgubila strpljenje.

- Odj*bi budaletino bolesna, mrš jedi g*vna - vikala je Milena.

Dok su ukućani u neverici posmatrali novu dramu, Janjuš nije mogao da sakrije ogorčenje zbog onoga što je zatekao.

- Meni ste našli da crtate kečapom po posteljini, zamisli ti budaletine. Bože sačuvaj - poručio je besno.

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