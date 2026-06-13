Bivša rijaliti učesnica i drugoplasirana takmičarka Elite 8, Anđela Đuričić, ponovo je dospela u centar pažnje nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak iz njenog noćnog provoda.

Iako su mnogi fanovi bili uvereni da su Anđela i Nenad Marinković Gastoz stavili tačku na svoju vezu, čini se da situacija ipak nije onakva kakvom su je pojedini predstavljali.

Na snimku koji je privukao veliku pažnju javnosti, ona se pojavila u društvu javnosti nepoznatog muškarca.

Njihova prisnost, kao i činjenica da je bivša rijaliti učesnica bila vidno raspoložena, doterana i nasmejana, podstakli su brojne spekulacije da je reč o njenom novom partneru.

Ubrzo su usledili brojni komentari podrške na društvenim mrežama.

- Konačno se vide šestice. Devojko, zaslužuješ da te neko iskreno voli - glasio je jedan od komentara.

- Treba već jednom da bude sa nekim finim. Ona je prava dama - napisao je drugi korisnik.

Kako bi prekinula nagađanja i stavila tačku na brojne spekulacije, Đuričićeva se oglasila i objasnila o čemu je zapravo reč.

- Malopre sam pročitala naslov, a zatim i komentare, kao i veliki broj poruka koje sam dobila. U redu, definitivno ste zapalili Balkan, ali moram da razočaram široke narodne mase, to je moja "familija". Šalu na stranu, reč je o mojim prijateljima i ne želim nikoga da dovodim u neprijatnu situaciju, pogotovo zato što su u pitanju anonimni ljudi - poručila je za Pink.

Njenom izjavom stavljena je tačka na nagađanja da je pronašla novu ljubav, budući da je jasno istakla da muškarac sa snimka nije njen dečko, već blizak prijatelj.