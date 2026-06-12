Sanja Grujić i Marko Stefanović, koji su bili jedan od retkih parova koji su nastavili svoju vezu i nakon rijaliti programa, sada su raskinuli.

Marko se tim povodom oglasio i potvrdio kraj emotivne veze, ističući da je njihov odnos definitivno završen.

-Istina je, kao što ste videli, blokirani smo i raskinuli smo. Ne bih mnogo pričao o tome, ali sada je definitivno kraj - naveo je kratko za Blic.

Sanja je ranije govorila o lošem odnosu sa njegovom porodicom, a prošle godine je komentarisala i izjave njegovog oca, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Istakla je da pojedini odgovori nisu bili zasnovani na činjenicama, već na ličnom odnosu prema njoj.

-Odgovori nisu bili bazirani na činjenicama, nego na vezi sa mnom. Rekao je da su to izmišljotine i da sam ja kriva, dok je Marko govorio o svom detinjstvu. Njegova majka je to potvrdila, pa se pokazalo da je to bila istina, ali je krivica prebačena na mene i većina gledalaca je stekla utisak da sam ja odgovorna, iako nisu čuli celu priču. Žao mi je jer su tada demantovali i predstavili mene kao krivca - navela je ona.

Dodala je i da su pojedini detalji, prema njenim rečima, pogrešno interpretirani:

-Fotografije sa bazena trebalo je da budu predstavljene kao slike sa mora i to je bila jedina fotografija. Sve je okrenuto naopako, a Markova i moja priča su slične. Ljudi koji su bili u sukobu sa njim koristili su njegovu priču protiv njega. Nije trebalo da govori o svemu jer su ga zbog toga nazivali lažovom, a niko nije razmišljao o tome da je bio povređen i da određene stvari doživljava kao poniženje zbog iskustava iz detinjstva. Kada si iskren, ljudi traže krivca, a u prevarantima traže heroje. Ko pogreši, bude uzdignut, a ko strada, bude osuđen. Svako gleda iz svog ugla i govori kako mu odgovara. Smatram da privatni život treba čuvati za sebe, jer u suprotnom možeš proći kao on - tvrdila je tada.

Sanja je zatim govorila i o odnosu sa njegovom porodicom:

-Markova majka je rekla da sam bila prihvaćena, ali je kasnije krivica prebačena na mene. Nije mu bitno da li ga je porodica prihvata, već da ima mene. Ako ne mogu da imaju blizak odnos, mogu bar normalan, što bih i volela. Prihvatili su nas i kada smo pravili skandale, a posle svega više nema potrebe da nas bilo ko prihvata jer imamo svoju budućnost i samostalni smo. Ne želim da prihvatim krivicu - bila je jasna.

Na pitanje voditeljke da li bi joj bilo prijatno da otac njenog partnera prisustvuje njihovom venčanju, odgovorila je:

-Ne, ne bi mi bilo prijatno. Neko sam ko ne prašta. Sa njegovom porodicom ne bih volela da budem u kontaktu. Sa njihove strane mogu da budu gosti, ali za mene oni ne postoje - zaključila je Grujićeva.

Alo/Blic