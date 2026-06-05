Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu i tom prilikom upitan da li će i predsednik Francuske Emanuel Makron sada biti na meti napada (vređan) zato što je izneo ogromne pohvale na račun predsednika Srbije.

Vučić je govoreći o uvredama i napadima istakao da ima nešto što "ne možete da vređate". A zatim prokomentarisao i to što su vraćeni državljani Srbije sa tivatskog aerodroma. Istakao da Crnoj Gori nisu smetali kada su pomagali u gašenju požara na Luštici.

- Ima nešto što ne možete da vređate. Ne može niko da uvredi i sruši činjenice. Kada govorimo o činjenicama, mi smo izgradli preko 630 km auto-puteva, više nego za prethodnih 70 godina, mi smo izgradili više brzih pruga nego ikada ranije, naučno tehnološki parkovi... To su stvari koje ne možete da sruštite. Ovu kampanju koju su pravili oko momaka. Znate ima tu jedna zanimljiva stvar. Ti momci im nisu smetali kada su dolazili da im pomažu u gašenju požara tada su bili divni momci, baš ti momci koje su vratili su im gasili požar ovde u tivatskoj opštini. Dolazili kao dobrovoljci da im pomažu u gašenju požara, tad su im bili divni momci - istakao je predsednik Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.