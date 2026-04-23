Pevač Aleksandar Misojčić Xander ponovo je u žiži javnosti, a jedna njegova objava bila je dovoljna da pokrene lavinu spekulacija.

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju i otkrio da se nalazi u Herceg Novom, što je odmah izazvalo haos na društvenim mrežama jer su ga mnogi povezali sa bivšom rijaliti učesnicom, Anđelom Đuričić.

Kako su mediji nedavno brujali o tome da je pevač bacio oko na nju, mnogi su se zapitali da li je zaista spakovao kofere i otišao u Crnu Goru upravo zbog nje.

"Anđela mu se dopada"

Podsećanja radi, lavina je krenula onog trenutka kada je Aleksandar javno prokomentarisao Anđelin fizički izgled, ne štedeći komplimente na račun njene lepote.

-Fanovi su bukvalno odlepili. Čim su videli da je on u njenom rodnom gradu, odmah su povezali to sa njegovim ranijim rečima o tome koliko mu se Anđela dopada. Svi su ubeđeni da su ti komplimenti bili samo uvertira za ovaj susret na primorja - otkriva izvor blizak fan stranicama za Blic.