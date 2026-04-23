Pobednik pete sezone rijalitija Zadruga, Dejan Dragojević, progovorio je o planovima za budućnost i poslu kojim će se ubuduće baviti.

Nakon dužeg razmišljanja, odlučio je da se ozbiljno posveti digitalnim medijima i karijeru usmeri na platformu Jutjub, gde će nastaviti sa snimanjem svog podkasta.

- Pokrenuo sam nešto kod sebe, odlučio sam da nastavim snimanje podkasta. U prvoj emisiji je bio Marko Đedović. Komentarisali smo sve teme u raskoraku - izjavio je Dejan u emisiji, otkrivši ko mu je probio led u novom poslovnom poduhvatu.

Bivši rijaliti učesnik dodao je da mu je cilj da kroz svoju emisiju pruži podršku ljudima koji su prošli kroz teške životne situacije i da želi da im bude oslonac.

- Volim neke teme koje sam sada slušao. Dosta mi se njih javlja sa životnim pričama i volim da im dam vetar u leđa. Snimaću za Jutjub. Koliko god da je neko uspeo, ostaju neke traume - iskreno je rekao Dragojević u emisiji.

"Već osam godina sam u islamu"

Dejan je govorio i o prelasku u islam i odluci koja je, kako kaže, zauvek promenila njegov život.

- Ljudi stalno greše. Nisam bio uopšte kršten, s mamine strane su katolici, s tatine pravoslavci. Kad sam otišao u Bosnu i počeo da izučavam islam da bih odbranio osobu s kojom sam, ja sam to prihvatio… Već osam godina sam u islamu. Nikad sada sebe ne bih mogao da vidim u nekoj drugoj veri. Svašta mi kažu, da fali samo da postanem budista… Kažu da sve radim zbog para, neka neko ponudi dobre pare, možda krava prođe kroz Veternik - otkrio je u emisiji "Amidži šou".