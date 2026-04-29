Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je N. G, odgovorno lice firme koja prodaje luksuzno kamenje, zbog sumnje da je prevario jedno privredno društvo za 5,6 miliona dinara.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela prevara u obavljanju privredne delatnosti, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je on, kao odgovorno lice „DECOR STONE 2000“, lažnim prikazivanjem činjenice da će isporučiti više različitih vrsta luksuznog kamena, doveo u zabludu predstavnike oštećenog privrednog društva da mu, po ispostavljenom avansnom računu, izvrše uplatu od 5.682.412,02 dinara. Nakon uplate, osumnjičeni robu nije isporučio niti je vratio navedeni novčani iznos.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

