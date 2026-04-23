Rožajac Vahid Murić (25) juče je u Višem tužilaštvu iznio detaljnu odbranu u vezi sa sumnjama da je u noći između ponedeljka i utorka hladnim oružjem ubio sugrađane Denisa (28) i Nezrina Hota (35) i Novopazarca Kenana Miraljemovića (56) u iznajmljenom stanu u podgoričkom naselju Stari aerodrom, kazao je za Pobjedu advokat Božina Banović.

Advokat Banović je naveo da je osumnjičeni tokom višečasovnog iznošenja odbrane odgovorio na svako pitanje koje mu je postavila tužiteljka Danka Đerić i on kao branilac.

- Nije se branio ćutanjem. Nije hteo ništa da zataji. Radi se o složenom životnom događaju i u ovom trenutku ne mogu iznositi više detalja o ovom slučaju – kazao je advokat Banović, ističući da je predmet za sada pod oznakom tajnosti.

Tužiteljka Đerić je Muriću nakon saslušanja odredila zadržavanje do 72 sata, što ukazuje da će u tom roku tužilaštvo predložiti Višem sudu da se ovom Rožajcu odredi pritvor.

- Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon saslušanja osumnjičenog V. M. odredilo je zadržavanje do 72 sata navedenom licu, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo – saopšteno je iz Višeg tužilaštva.

Podsećaju da je krivičnom prijavom Uprave policije predstavljeno da je osumnjičeni 20. aprila 2026. godine u Podgorici izvršio višestruko ubistvo.

- U stanu u kojem je povremeno boravio sa oštećenim licima N. H., D. H. i K. M., upotrebom noža lišio je života navedena lica, nakon čega se dao u bekstvo – precizirali su iz Višeg tužilaštva dodajući da će u daljem toku postupka preduzeti sve mere i radnje propisane zakonom u cilju rasvetljavanja konkretnog događaja.

Murić je nakon kraće policijske potrage uhapšen u utorak veče u centru Rožaja.

Murić se sumnjiči da je ubistva počinio hladnim oružjem, a nakon zločina, kako se sumnja, napustio Podgoricu i uputio se ka Rožajama. Osumnjičeni je stupio u kontakt sa majkom, kojoj je navodno priznao što je učinio.

Istražitelji su upravo tragom njene prijave, u iznajmljenom stanu u Kozaračkoj ulici u Podgorici pronašli tela tri osobe.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, počinilac i žrtve su se međusobno poznavali i najverovatnije živeli zajedno.

Pojedini mediji navode da je zločinu prethodila svađa, a kao mogući povod pominju se neraščišćeni međuljudski odnosi i dugovanja.

Međutim, istražitelji nisu zvanično potvrdili te navode.

Iz Uprave policije je ranije saopšteno da, prema dosadašnjim saznanjima, nema elemenata koji bi ukazivali na povezanost ovog zločina sa organizovanim kriminalom, već da je reč o događaju koji je proistekao iz ličnih odnosa i sukoba među akterima.

(Pobjeda)

