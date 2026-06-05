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Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Zelenski u pismu poziva Putina na sastanak.

"Dosta je rata. Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti novog izbijanja rata. Vidimo da Sjedinjene Države svu pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je jednostavno čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Evropi. Ukrajina predlaže da se rat okonča u formatu između nas i vas. Nudim vam sastanak“, napisao je Zelenski.

Zelenski nudi susret u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svetu. Putin - Moskvu. "Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti", poručio je Kremlj.

"Što se tiče onoga što bismo mogli da kažemo jedni drugima ako dođemo do kraja sukoba, bar bismo mogli i trebalo da kažemo: 'Hvala Bogu što je sve gotovo'", rekao je Putin na pitanje o mogućem susretu.

Američki lider Donald Tramp podržava ideju direktnog dijaloga. "Mislim da bi bilo sjajno da se sastanu - treba to da završe," rekao je Tramp.

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Evo šta je Zelenski tačno napisao Putinu: Jedan deo pisma izazvao je posebnu pažnju Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu u kojem predlaže početak direktnih pregovora između Kijeva i Moskve, lični sastanak dvojice lidera i pokretanje procesa koji bi mogao da dovede do okončanja rata. Ceo tekst pročitajte OVDE Snimak ukrajinskih zarobljenika koji su danas razmenjeni Prva reakcija Rusije na eksploziju u rumunskoj luci; Sledi haos u regionu? Ruska ambasada u Bukureštu saopštila da je mornarički dron koji je eksplodirao u luci Konstanca ukrajinskog porekla, navodeći da je "svaki pokušaj da se ovi dronovi direktno ili indirektno povežu sa Rusijom i da se pripiše odgovornost za incident, neosnovani".

Fon der Lajen: Rat u Ukrajini postaje pretnja svim zemljama na istočnoj granici EU Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da rat Rusije protiv Ukrajine postaje pretnja za sve države na istočnoj granici Evropske unije, nakon eksplozije pomorskog drona u rumunskoj luci Konstanca na Crnom moru. "Nedelju dana nakon što se dron srušio na stambenu zgradu u Galacu, pomorski dron je danas stigao do luke Konstanca. Ovo je direktna posledica ruskog rata protiv Ukrajine. Sve više postaje direktna pretnja zemljama na našoj istočnoj granici", upozorila je Fon der Lajen na platformi Iks. Ceo tekst možete pročitati OVDE. MSP Azerbejdžana: Petoro naših državljana poginulo u napadima na brodove u Azovskom moru Pet azerbejdžanskih državljana je poginulo, a troje je povređeno u napadima na dva teretna broda u Azovskom moru, saopštilo je u tamošnje Ministarstvo spoljnih poslova. Odgovarajući na pitanje o brodovima pogođenim u Taganroškom zalivu, ministarstvo je reklo da je među posadama bilo ukupno 25 azerbejdžanskih državljana, ali da brodovi ne pripadaju Azerbejdžanu. Ukrajinska komanda za dronove: Pogođeno pet brodova u Marijupolju i Berdjansku Ukrajinske bespilotne letelice su tokom noći pogodili pet brodova u lukama Mariupolj i Berdjansk i u priobalnim vodama teritorija koje je, kako se navodi u saopštenju, okupirala Rusija, objavio je komandant ukrajinskih snaga za dronove. Robert Brovdi je na aplikaciji Telegram naveo da su dronovi pogodili brodove za suvi teret i tanker koji su bili umešani u “krađu“ ukrajinskog žita i prevoz vojnog tereta i goriva, pri čemu su imena brodova bila prefarbana, a njihovi radari isključeni. Trik Zelenskog: Kaja Kalas mu neće oprostiti Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas verovatno neće oprostiti Vladimiru Zelenskom zbog njegovog ponašanja prilikom objavljivanja otvorenog pisma ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, prema rečima kiparskog novinara Aleksa Hristoforua. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Dve strane razmenile po 185 zarobljenika Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina izvršile razmenu ratnih zarobljenika po principu "185 za 185". "Iz ukrajinskog zarobljeništva vraćeno je 185 ruskih vojnika, dok je Moskva u zamenu predala Kijevu 185 ukrajinskih vojnika", navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti. Oslobođeni ruski vojnici trenutno se nalaze na teritoriji Belorusije, gde im se pruža medicinska i psihološka pomoć, nakon čega će biti prebačeni u Rusiju. U saopštenju se napominje da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. Prethodno su Rusija i Ukrajina u maju razmenile po 205 zarobljenika, dok je krajem aprila sprovedena razmena u formatu "193 za 193". Uzbuna na Balkanu! Dron eksplodirao kod naftnog terminala, nađeni čamci sa eksplozivom! Eksplozija je potresla najveću rumunsku luku u Konstanci nakon što se dron sam detonirao, a zvaničnici su potvrdili da je verovatno korišćen u ratu u Ukrajini. Vlasti su aktivirale plan "Crvena intervencija", a prema prvim informacijama, nema žrtava, prenosi rumunski portal "Digi 24". Na snimcima se vidi veliki oblak dima koji se uzdiže iznad vode nakon eksplozije. Veruje se da se morski dron nalazio na plovilu koje je plovilo priobalnim područjem kod Konstance. Luka je brzo evakuisana, a stanovnicima obližnjih priobalnih područja savetovano je da se sklone zbog mogućnosti novih iznenadnih detonacija. Isti portal piše da je dron bio u blizini naftnog terminala. Izvori su za Digi24 izjavili da su u priobalnom području Konstance otkrivena još četiri plovila natovarena eksplozivom. Ceo tekst možete pročitati OVDE. Peskov: Polovični izgledi za sastanak Putina i Trampa ovog leta Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da verovatnoća sastanka ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa ovog leta iznosi 50 odsto. "Teoretski, to je 50 odsto, ili će se desiti ili neće", rekao je Peskov za RIA Novosti na marginama Međunarodnog ekonomskog samita (SPIEF) u Sankt Peterburgu, kao odgovor na pitanje da li je moguć sastanak Putina i Trampa ovog leta. Prethodni sastanak Putina i Trampa održan je na Aljasci u avgustu prošle godine, kada su glavne teme razgovora bili bilateralni odnosi između Moskve i Vašingtona i rešavanje sukoba u Ukrajini. Peskov je kazao i da Putin ostaje spreman i da se sastane i započne dijalog sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. "Putin je takođe spreman za sastanke, on je otvoren za dijalog uopšte", rekao je Peskov, kao odgovor na pitanje da li je planiran sastanak između Putina i Makrona. Peskov je kazao da Putin trenutno ne planira da obavi telefonski razgovor sa Makronom. "Nema planova za telefonski razgovor. Putin je rekao da ga svako može pozvati", naveo je Peskov. Kremlj je podsetio da francuski predsednik i dalje govori o planovima da telefonom razgovara sa Putinom, ali da do sada "nije bilo poziva". Lokalne vlasti: Najmanje četvoro poginulih u napadu na Kijevsku oblast Najmanje četiri osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast, rekao je načelnik Kijevske regionalne vojne uprave Mikola Kalašnik. "Nažalost, broj poginulih usled neprijateljskog napada na mirno preduzeće u Brovarskom okrugu povećao se na četiri. Izražavam iskreno saučešće rođacima i prijateljima preminulih", rekao je Kalašnik u objavi na Telegramu. Prvobitno je objavljeno da je poginula jedna osoba. "Na teritoriji preduzeća gori administrativna zgrada, objekti su delimično uništeni", naveo je Kalašnik. Kako je rekao, sve neophodne službe rade na licu mesta, a spasilačke operacije, potraga za ljudima i otklanjanje posledica napada su u toku.

Kijev: Neutralisano 198 ruskih dronova i dve navođene rakete

Ratno vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine saopštilo je da je tokom noći ruske snage napale sa 216 dronova i dve navođene rakete H-59/69 od kojih je 198 bespilotnih letelica neutralisano.

“Zabeleženo je 16 udara dronova koji su pogodili 13 lokacija, kao i pad fragmenata na 12 lokacija. Vođene avionske rakete nisu dostigle svoje ciljeve“, navodi se u objavi.

Tokom noći ruska PVO oborila 123 drona

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle večeri i noći oborile 123 ukrajinske bespilotne letelice širom zemlje, prenosi Izvestija.

Dronovi su, kako se navodi, uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške i Kurske, Nižnjenovgorodske, Orlovske, Tulske, Moskovske oblasti, Krima , Azovskog i Crnog mora.

IAEA: Postignuto lokalno primirje za popravku dalekovoda nuklearke Zaporožje

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je danas da je uz njeno posredovanje postignuto privremeno lokalno primirje između Ukrajine i Rusije u reonu nuklearne elektrane Zaporožje, kako bi se popravio dalekovod kojim se ta nuklearka snabdeva električnom energijom kojom se hlade reaktori.

"Lokalno primirje u čijem je postizanju posredovala IAEA stupilo je na snagu na liniji fronta u blizini nuklearne elektrane Zaporožje (ZNPP) danas, otvarajući put za ključne popravke dalekovoda kako bi se sprečila pretnja od nuklearne nesreće", saopštila je IAEA u objavi na platformi Iks.

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Putin: Besmislica je da ćemo napasti NATO, Rusija spremna za mir sa Ukrajinom

Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je sinoć priče koje kruže zapadnim zemljama o navodnom predstojećem napadu Rusije na NATO, ocenjujući takve tvrdnje kao apsurdne i kao "namernu manipulaciju", a istovremeno je poručio da je Rusija spremna za mir sa Ukrajinom i da je potrebno da u pregovorima sa tom zemljom posrednik bude neko ko je neutralan.

"Koja je svrha napada na Evropu i borba protiv NATO-a? Ovo nije samo besmislica, to je namerna provokacija osmišljena da stvori pretnju koja zapravo ne postoji i da primora stanovništvo njihovih zemalja da troši više novca na odbranu", rekao je Putin u razgovoru sa rukovodiocima vodećih međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma (SPIEF) u Sankt Peterburgu, koji je trajao oko dva sata.

Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubia, koji je rekao da je rat u Ukrajini "katastrofa za Rusiju", Putin je kazao da stvarnost na terenu pokazuje drugačije, prenosi agencija RIA Novosti.

"Pre svega, i to se mora naglasiti, ruske trupe napreduju duž cele linije kontakta", istakao je Putin.

On je rekao da se Ukrajina suočava sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, i da mesečno gubi oko 40.000 ljudi. "Ljudi se nasilno odvode, nema motivacije, niko ne želi da se bori. Pokrenuto je 200.000 krivičnih postupaka zbog dezerterstva", kazao je ruski predsednik.

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Pobijena cela četa vojske

Pripadnici ruskih oružanih snaga iz grupe snaga „Istok“ podelili su detalje o zauzimanju sela Komsomoljskoje u Zaporoškoj oblasti od protivničkih snaga.

Snimak borbenog zadatka objavilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Kako je objasnio komandant voda, pozivni znak Tenkista, tokom napada na selo, naši vojnici su koristili taktiku malih grupa.

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Predstavnički dom SAD odobrio pomoć Ukrajini i sankcije za Rusiju

Predstavnički dom Kongresa SAD odobrio je pomoć Ukrajini i sankcije za naftu i gas Rusiji, zahvaljujući 18 glasova republikanaca koji su podržali demokrate.

Predsednik Predstavničkog doma, republikanac Majk Džonson, pozvao je članove svoje stranke da se suprotstave toj meri, navodeći juče na zatvorenom sastanku da bi trebalo da daju američkom predsedniku Donaldu Trampu prostora za pregovore sa Rusijom, izjavila je osoba koja je bila prisutna na tom sastanku za CNN.

Donji dom američkog Kongresa je sa 226 glasova "za" i 195 glasova "protiv" usvojio paket mera, kojim se Rusija suočava sa novim sankcijama za naftu i gas, u prvoj velikoj proukrajinskoj meri koja je usvojena u drugom Trampovom mandatu.

Usvojena mera uključuje stroge sankcije protiv ruskih lidera i institucija, kao i protiv vodećih banaka, naftnih i rudarskih kompanija, a uključuje i carine od 500 odsto na svu rusku robu uvezenu u SAD i zabranu uvoza ruske sirove nafte u SAD.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je sinoć da je Rusija spremna i voljna da pregovara sa Ukrajinom mirnim putem na osnovama za pregovore o kojima je razgovarano na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu na Aljasci.

Putin je dodao da ti predlozi zahtevaju kompromise i od Moskve i od Kijeva, napominjući da je američki predsednik "iskreno posvećen rešavanju krize u Ukrajini". On je upozorio da svaki dokument moraju da potpišu legitimne strane, uključujući i Ukrajinu i da to nije hir Rusije.

"Postoji mnogo pitanja, ali ako dođemo do potpisivanja dokumenata, mislim da ako postoji želja da se oružani sukob okonča mirnim putem, a Rusija to čini, pronaći ćemo one koji mogu da potpišu odgovarajući dokument", dodao je Putin. Podsetio je da je pre tačno dve godine istekao mandat ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Kako je naveo, Rusija se ne protivi ekonomskoj integraciji Ukrajine u Evropu. Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini proizilazi iz potiskivanja "svega ruskog tamo".

"U srži sukoba leži državni udar u Ukrajini i suzbijanje svega ruskog tamo, suzbijanje značajnog dela stanovništva zemlje koji nije priznao rezultate ovog državnog udara", rekao je ruski lider.

On je ocenio da je bivši nemački kancelar Gerhard Šreder osoba kojoj se može verovati i podsetio da je upravo Šreder bio uključen u izgradnju infrastrukturnih projekata poput Severnog toka kako bi se nemačkoj ekonomiji obezbedilo pouzdano i jeftino snabdevanje iz Rusije.

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj video otvoreno pismo predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog upućeno ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku, ako želi da se sastane sa Putinom.

"Imao sam priliku da pročitam pismo. Predsednik Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može da dodje u Moskvu i da to učini", rekao je Peskov, prenosi Tass.

Međutim, Zelenski je u četvrtak u otvorenom pismu ruskom lideru Vladimiru Putinu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore.