U sudnici Suda za prekršaje Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.
Teži incident i tuču sprečili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje, pišu Vijesti.me.
Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premnijer odgurnuo.
Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.
Abazović se nalazi u Centru bezbednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.
(Vijesti.me)
Komentari (0)