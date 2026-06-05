U sudnici Suda za prekršaje Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.

Teži incident i tuču sprečili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje, pišu Vijesti.me.

Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premnijer odgurnuo.

Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.

Abazović se nalazi u Centru bezbednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.

(Vijesti.me)