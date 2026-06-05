Prava drama odigrala se u planinskom području Rumunije kada je medvedica sa mladunčetom napala automobil bugarskog turiste i ozbiljno ga povredila. Jezivi trenuci zabeleženi su kamerom, a na snimcima se čuju vrisci i pozivi u pomoć dok razjarena životinja pokušava da dođe do vozača.

Georgi Bizev (46) iz Bugarske nalazio se prošle srede na odmoru u Rumuniji i vozio se planinskim putem u blizini brane Vidraru kada je ugledao medvedicu sa mladunčetom pored puta.

Kao i mnogi turisti koji prolaze tim krajem, zaustavio je automobil kako bi fotografisao životinje. Međutim, ono što je trebalo da bude uspomena sa putovanja pretvorilo se u borbu za život.

Medvedica krenula u napad

Prema prvim informacijama, Bizev je životinjama dao ostatke hrane i počeo da ih fotografiše. U jednom trenutku medvedica je iznenada reagovala i velikom brzinom krenula prema njegovom vozilu.

Snimak koji je zabeležio prolaznik prikazuje trenutak kada se ogromna životinja zaleće prema prozoru automobila.

Na drugom snimku, koji je napravio sam turista, vidi se kako medvedica šapama udara po vozilu, dok se iz automobila čuju njegovi povici i dozivanje pomoći.

Prema navodima lokalnih medija, životinja je pokušavala da izvuče muškarca iz automobila.

Izgrizla ga dok se branio

Bizev je zadobio ozbiljne povrede leve ruke nakon što ga je medvedica ugrizla tokom napada.

Kako je ispričao, pokušavao je da zaštiti lice i vrat podizanjem ruke, zbog čega je upravo ona pretrpela najteže povrede.

– Video sam kako je podigla uši i skočila na mene. Pokušala je da me uhvati i izvuče iz automobila – rekao je Bizev.

Dodao je da mu je sigurnosni pojas verovatno spasio život i sprečio da ga životinja izvuče iz vozila.

U pomoć su mu pritekli drugi vozači koji su trubili i vikom pokušavali da oteraju razjarenu medvedicu.

Poznati "medveđi prolaz"

Nakon incidenta, hitne službe su reagovale čim je Bizev obavestio čuvare na brani Vidraru.

Zvaničnici veruju da je medvedica reagovala instinktivno jer je uz sebe imala mladunče koje je pokušavala da zaštiti.

Put na kojem se dogodio napad među turistima je poznat kao "medveđi prolaz", jer se upravo na toj deonici veoma često mogu videti medvedi.

Brojni putnici zaustavljaju automobile kako bi fotografisali ili čak hranili divlje životinje, uprkos brojnim upozorenjima.

Priznao da je pogrešio

Bugarski turista nakon svega priznaje da je napravio veliku grešku.

– Ušao sam u njen prostor. To je bila greška zbog koje sam platio – rekao je.

Nakon ukazane pomoći u Rumuniji, vratio se u Bugarsku gde nastavlja lečenje.

Lokalne vlasti ponovo su apelovale na turiste da ne prilaze medvedima i da ih ne hrane, upozoravajući da su životinje u Karpatima sve naviknutije na prisustvo ljudi, ali da i dalje ostaju izuzetno opasni predatori.