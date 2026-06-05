Palestinska zastava podignuta je danas na zgradi Predsedničke palate u Ljubljani, dan nakon što je nova slovenačka vlada uklonila palestinsku zastavu sa zgrade vlade odmah po preuzimanju dužnosti.

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar izjavila je da će zastava ostati istaknuta nedelju dana kao podsetnik i apel za poštovanje ljudskog dostojanstva, nakon čega će biti premeštena u unutrašnjost objekta, prenosi STA.

- To je podsetnik i simbol grubog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, ne samo u Palestini već i drugde u svetu - navela je Pirc Musar.

Ona je dodala da "genocid nad Palestincima nije zaustavljen" i da ljudi u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali i dalje ne žive u miru i dostojanstvu.

Palestinska zastava bila je istaknuta na zgradi slovenačke vlade od sredine 2024. godine, kada je Slovenija priznala palestinsku državu.

Nova desničarska vlada uklonila ju je nekoliko sati nakon što je u četvrtak stupila na dužnost. Odluka je izazvala kritike bivšeg premijera Roberta Goloba, koji je ocenio da je promena politike prema Palestini svrstala Sloveniju "na sramnu stranu istorije".

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar najavio je da će Izrael prvi put otvoriti ambasadu u Ljubljani, ocenivši da nova vlada označava "novo poglavlje u odnosima" dve zemlje. Sličan stav kasnije je izneo i novi slovenački premijer Janez Janša.

(Tanjug)