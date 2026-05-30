Poznati bosanskohercegovački pevač Asim Brkan hospitalizovan je pre nekoliko dana usled srčanih tegoba, zbog čega je pod lekarskim nadzorom i fokusiran na oporavak i medicinska ispitivanja.

Njegova višednevna borba zabrinula je porodicu, prijatelje i brojne obožavaoce, a pevač je zbog narušenog zdravlja bio primoran da otkaže sve ranije planirane obaveze.

Asim Brkan je zadržan u bolnici radi dodatnih pregleda i detaljnih kontrola kako bi se ustanovilo njegovo tačno zdravstveno stanje, a u teškim danima kolege su mu velika podrška.

"Hanka, hvala na podršci"

U posetu mu je u bolnicu došla i pevačica Hanka Paldum kako bi mu poželela što brži oporavak i povratak na scenu.

- Draga Hanka, hvala vam svima na podršci - napisao je uz zajedničke fotografije.

