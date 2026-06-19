Tejlor Svift je odložila venčanje koje je trebalo da se održi na Rod Ajlandu, a strani mediji pišu da je par u poslednji čas promenio planove.



Madison Skver Garden očigledno nije bio njihov prvi izbor, jer je prvobitna zamisao bila da se slavlje održi severno od Njujorka.

Pre nekoliko meseci pojavili su se izveštaji da će se proslava održati u odmaralištu Ocean House u Rod Ajlandu. Izvori kažu da je par rezervisao datum 13. jun što nije slučajnost, jer su to omiljeni brojevi Tejlor Svift.

Tamošnji mediji su malo istraživali i saznali da je u okviru svadbenog prijema bio planiran i veliki vatromet. Međutim, sredinom maja, kompanija za vatromet koja je bila zadužena za šou dobila je obaveštenje da je događaj otkazan i premešten u Njujork. Što se razloga tiče, rečeno je da je par odustao nakon što se u javnosti saznalo za lokaciju.

Madison Skver Garden je sada mesto gde će Tejlor i Trevis organizovati ogromnu zabavu 3. jula za veliko društvo prijatelja i porodice. Sve više izgleda da se samo venčanje neće održati u Gardenu, već na nekom intimnijem mestu.

Sada dolazi najzanimljiviji deo. Obično, kada je samo venčanje odvojeno od svadbenog prijema, ceremonija venčanja se održava prva. Ako su Tejlor i Trevis planirali da slave 13. juna, da li je ceremonija venčanja već bila organizovana, i ako jeste, da li su već zvanično stupili u brak?

Kako prenosi TMZ, trenutno je mnogo aktivnosti u vili Tejlor Svift na Rod Ajlandu, koja se nalazi nedaleko od odmarališta Ocean House. Za sada su u kući prisutne isključivo žene, tako da bi to moglo biti devojačko veče, ili možda čak nešto mnogo značajnije.

BONUS VIDEO