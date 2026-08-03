Dolazak Lejdi Gage u Srbiju u junu 2015. godine izazvao je pravu medijsku pomamu i histeriju fanova, o čemu se na društvenim mrežama priča i danas.

Svetska pop zvezda je tokom nekoliko dana obišla Beograd i Zlatibor, izlazila sa verenikom i na društvenim mrežama pokazala kako je uživala kod nas.

U Beograd je stigla kako bi posetila tadašnjeg verenika, američkog glumca Tejlora Kinija, koji je već boravio u Srbiji zbog snimanja filma „Šuma“.

Za njen dolazak znalo se unapred, pa su je fotografi i novinarske ekipe čekali već na Aerodromu „Nikola Tesla“.

Za razliku od priče o tajnom odmoru daleko od javnosti, Gaga je od prvog dana bila u centru pažnje domaćih medija, koji su pratili gotovo svaki njen korak, podseća "Lady Gaga Balkans".

Ubrzo nakon dolaska viđena je sa Tejlorom u Beogradu.

Par je šetao uz Savu, na području tadašnje Promenade, a potom je večerao u jednom poznatom restoranu u Beton hali.

Sa njima je u jednom trenutku bila i britanska glumica Natali Dormer, koja je takođe učestvovala u snimanju filma „Šuma“. Fotografije njihovog zajedničkog izlaska brzo su dospele i do stranih medija.

Noćni provod

Ipak, najveću pažnju izazvao je njihov noćni provod.

Prema pisanju domaće štampe u to vreme, Gaga i Tejlor su nakon večere posetili striptiz klub u centru Beograda, gde su ostali do kasno u noć.

Mediji su tada objavljivali i navode o velikom bakšišu koji je pevačica ostavila izvođačicama, ali ti iznosi nikada nisu zvanično potvrđeni.

Nakon Beograda, Lejdi Gaga je otputovala na Zlatibor, gde je Tejlor nastavio rad na filmu.

Na planini je viđena kako šeta Kraljevim trgom, doručkuje sa verenikom i uživa u atmosferi. Njen izgled privukao je mnogo pažnje jer je šetala u kratkoj haljini i visokim potpeticama, okružena obezbeđenjem.

Posebna priča bila je rakija.

Domaći mediji izveštavali su da je Gaga tokom boravka na Zlatiboru probala domaću šljivovicu i da je sa društvom ostala u provodu do ranih jutarnjih sati. Fotografije i objave povezane sa njenim boravkom u Srbiji širile su se društvenim mrežama, pa je njen susret sa tradicionalnim srpskim pićem postao jedan od najčešće prepričavanih detalja posete.

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