Ketrin Zeta-Džons (57) i Majkl Daglas (82) su jedan od najpoznatijih i najdugovečnijih parova u Holivudu. Upoznali su se 1998. godine na filmskom festivalu u Dovilu, gde ju je Majkl šarmirao čuvenom rečenicom: „Biću otac tvojoj deci.“

Njihova romansa brzo je prerasla u ozbiljnu vezu, a venčali su se 2000. godine u Njujorku. Iako su imali turbulencije i kratku razdvojenost, ostali su u braku i nedavno proslavili 25 godina braka. Iza njihove ljubavne priče krije se i jedan od najdetaljnijih predbračnih ugovora u Holivudu.

Ketrin dobija milione u braku

Ketrin Zeta-Džons i Majkl Daglas imaju predbračni ugovor koji, prema američkim medijima, predviđa visoke godišnje isplate za Ketrin i posebnu klauzulu u slučaju Majklovog neverstva.

Sama Ketrin je izjavila: „Mislim da su predbračni ugovori briljantna stvar.“ Ključni detalji njihovog predbračnog ugovora uključuju:

1. Godišnja isplata

Ketrin dobija oko 2,8 miliona dolara za svaku godinu koju provedu u braku.

2. Klauzula o neverstvu

Ugovor navodno sadrži i takozvanu „straying fee“ – dodatnih 5 miliona dolara koje bi Ketrin dobila ukoliko se dokaže da ju je Majkl prevario .

3. Klauzula o poverljivosti

Majkl je, prema izvorima, insistirao na strogoj klauzuli o poverljivosti koja Ketrin zabranjuje da otkriva intimne detalje iz braka.

Predbračni ugovor nastao je delom zbog Majklovog prethodnog razvoda od Diandre Luker, koji ga je koštao milionskog iznosa, ali i zbog glasina o njegovim navodnim prevarama, koje je on uvek negirao. Bez obzira na sve, par je i dalje zajedno, snažan i nedavno je proslavio srebrnu godišnjicu – 25 godina braka.

Podsetimo, Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je holivudsku glumicu Ketrin Zitu Džouns prilikom njene posete Beogradu.

- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda Ketrin Zitu Džouns, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave - napisao je on na Instagramu.

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