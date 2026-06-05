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Poznati holivudski glumac Džejms Hendi (81), kog publika pamti po ulogama u ostvarenjima "Top Gan: Maverik", "Džumandži" i "Arahnofobija", tragično je preminuo nakon što je brutalno izboden.

Kako je saopštila policija Los Anđelesa (LAPD), glumac je pronađen u sredu ujutru ispred jedne kuće u Tarzani sa stravičnom ubodnom ranom u predelu grudi. Hendi je hitno prebačen u bolnicu gde su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Glavni osumnjičeni za ovo svirepo ubistvo je Majkl Gledhil (44), sin Hendijeve devojke. Prema navodima vlasti, Gledhil je živeo u pomenutoj kući zajedno sa svojom majkom i preminulim glumcem.

Ono što ovaj zločin čini još jezivijim jeste neverovatan poziv hitnoj pomoći pre dolaska policije. Naime, osumnjičeni je nazvao broj 911 i dispečerima uputio bizarne reči: "Ja sam sin čovečiji, upravo sam ubio čoveka greha".

Priznao da je počinio ubistvo

Kada je policija ubrzo zatim stigla na mesto zločina, Gledhil im je sam mahnuo da stanu, prišao i otvoreno priznao da je on osoba koju traže. On je uhapšen i optužen za ubistvo, a kaucija mu je određena na vrtoglavih 2 miliona dolara. Istražitelji za sada nisu javno saopštili informacije o mogućim motivima ovog krvavog čina.

Džejms Hendi je bio omiljeno i prepoznatljivo lice za generacije ljubitelja filma i televizije, a iza sebe je ostavio bogatu karijeru dugu pet decenija sa preko 100 glumačkih ostvarenja, što okolnosti njegove smrti čini još tragičnijim.

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