Evropska unija bi prvo trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje godinama čekaju članstvo, pre nego što otvori vrata Ukrajini, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

"Jednoglasno je mišljenje ne samo Mađarske, već gotovo svih vlada zemalja članica EU da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. Svi koji žele da se pridruže EU moraju da prođu kroz iste procedure i ispune iste uslove", rekao je Mađar u intervjuu za austrijsku novinsku agenciju APA u Beču.

Govoreći o proširenju Evropske unije, Mađar je naglasio da bi prioritet trebalo da imaju zemlje kandidati koje se već godinama pripremaju za članstvo, podnose žrtve i ispunjavaju obaveze prema Briselu.

Prema njegovim rečima, davanje prednosti novim kandidatima moglo bi da naruši poverenje država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.

Ukazao je da bi u suprotnom EU izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana, prenosi Hirado.

Mađar je ocenio i da stabilnost Balkana nije važna samo za region, već i za celu Evropu.

"Zato bih želeo da ohrabrim sve da prvo zajedno ispunimo naše prethodne obaveze pre nego što damo razna obećanja u ime Evropske unije", dodao je on.

Govoreći o mogućem članstvu Ukrajine u EU, mađarski premijer rekao je da takav scenario nije realan u skorije vreme.

Prema njegovim rečima, čak i ako Ukrajina ispuni sve uslove i rat bude završen, eventualno članstvo ne bi moglo da se desi pre naredne decenije.

Mađar je naveo i da bi Mađarska u tom slučaju organizovala referendum o ulasku Ukrajine u Evropsku uniju.

Dodao je da Budimpešta ne bi bila usamljena u takvom potezu, podsećajući da su i druge članice EU ranije organizovale referendume o proširenju Unije.

Osvrćući se na novi evropski pakt o migracijama i azilu, Mađar je rekao da Mađarska deli stav Austrije da EU mora snažnije da štiti spoljne granice i odlučnije reaguje protiv ilegalnih migracija.

Posebno je kritikovao odredbu prema kojoj države članice moraju ili da prihvate tražioce azila ili da plate za njihovo zbrinjavanje.

"Mađarska to, naravno, ne može da prihvati, ali verujem da u tome nismo sami", rekao je on.

Dodao je da Mađarska podržava ideju pomoći drugim državama Evropske unije u zaštiti spoljnih granica.

"To je za nas sasvim zamislivo, i Mađarska je to već učinila", zaključio je Mađar.