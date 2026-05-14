Glumac Itan Džejmison, poznat po ulozi u filmu "Igre gladi", uhapšen je drugi put za manje od mesec dana.

Dvadesetsedmogodišnji bivši dečji glumac, koji je igrao tribjuta iz Distrikta 4 u popularnom ostvarenju sa Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi, priveden je zbog navodnog kršenja zaštitne mere, jer je kod sebe imao vatreno oružje, prenosi TMZ.

Prema sudskim dokumentima, Džejmison je uhapšen u okrugu Vejk u Severnoj Karolini, nakon što je utvrđeno da je prekršio aktivnu zabranu prilaska. Navodno mu je određena kaucija od 150.000 dolara, koju je platio, a naredno pojavljivanje pred sudom zakazano je za 10. jun.

Ovo nije prvi problem sa zakonom za mladog glumca. Prošlog meseca uhapšen je zbog tri tačke optužnice za napad smrtonosnim oružjem sa namerom ubistva.

Prema navodima policije, incident se dogodio 23. marta u Raliju, kada je Džejmison navodno ispalio metak iz poluautomatskog pištolja, kalibra 9 mm, ka vozilu u kojem su se nalazile tri osobe.

Policija je saopštila da je osumnjičeni bio na električnom biciklu i da je nakon istrage identifikovan upravo Džejmison.

Glumac je i ranije imao problema sa zakonom, kada je 2025. godine bio je uhapšen zbog pružanja otpora prilikom hapšenja.

Iako je kao dečak gradio obećavajuću karijeru, poslednjih godina se nije pojavljivao u velikim projektima.

