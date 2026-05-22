Kada je reč o Wi-Fi mreži i poboljšanju brzine interneta, mnogi se i dalje kunu u jednostavan trik sa aluminijumskom folijom. U vreme kada se pojačivači signala nude na gotovo svakom internet oglasu, postoji i kućno rešenje koje deluje gotovo smešno jednostavno — ali u pojedinim situacijama zaista može pomoći.

Kako folija može da pojača Wi-Fi signal

Trik sa aluminijumskom folijom nije internet šala, već se zasniva na osnovnim principima fizike i načinu na koji se elektromagnetski talasi odbijaju.

Ako iza rutera postavite foliju oblikovanu poput paraboličnog reflektora, moguće je da signal postane jači i usmereniji. Umesto da se Wi-Fi ravnomerno rasipa po prostoriji, signal se fokusira ka delu doma gde vam je najpotrebniji — na primer u kancelariji ili sobi u kojoj često imate prekide tokom video-poziva.

U stanovima sa debelim zidovima ili u domaćinstvima gde više uređaja istovremeno koristi internet, svako poboljšanje signala može biti značajno. Folija tada funkcioniše kao reflektor koji odbija signal u željenom pravcu.

Šta vam je potrebno

Za ovaj jednostavan trik biće vam potrebno:

komad tvrdog kartona

kuhinjska aluminijumska folija

makaze i lepljiva traka

Wi-Fi ruter

Kartonsku podlogu potrebno je oblikovati poput male satelitske antene, a zatim je obložiti dobro zategnutom aluminijumskom folijom.

Važno je da reflektor postavite iza rutera, a ne preko njega, jer je cilj usmeravanje signala, a ne njegovo blokiranje.

Da li trik zaista funkcioniše?

Istraživanje Dartmut koledža pokazalo je da jednostavni reflektori napravljeni od aluminijuma ili 3D štampanih kalupa mogu povećati jačinu Wi-Fi signala i do 55 odsto, u zavisnosti od prostora i rasporeda uređaja.

Ipak, efekat neće biti isti kod svih korisnika. Oni koji već koriste moderne Wi-Fi 6 rutere ili mesh sisteme verovatno neće primetiti veliku razliku.

Najviše koristi mogu imati korisnici starijih ili osnovnih rutera, posebno u prostorijama gde signal često slabi ili dolazi do prekida veze.