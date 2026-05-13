Frans Gal je bila mnogo više od obične pop zvezde, bila je oličenje francuskog "Yé-yé" stila 60-ih, a kasnije i jedna od najcenjenijih umetnica u Evropi. Njena priča o pobedi na Evroviziji krije i jednu mračnu, skoro bizarnu stranu koju publika tada nije videla.



Mračna strana evrovizijske pobede 1965.

Iako je sa 17 godina postala zvezda pobedivši sa pesmom "Poupée de cire, poupée de son", to veče je za nju bilo traumatično:



Odmah nakon proglašenja pobede, Frans je ušla u bekstejdž gde ju je, prema njenim rečima, jedna od suparnica (navodno predstavnica Holandije) ošamarila jer je smatrala da je pesma užasna.

Te iste večeri, njen tadašnji dečko, slavni pevač Klod Fransoa nazvao ju je i rekao: "Pobedila si, ali si me izgubila". Bio je ljubomoran na njen uspeh i odmah je raskinuo sa njom.

Umesto da slavi, Frans je veče provela u suzama.

Partnerstvo sa Mišelom Beržeom

Njen život se promenio kada je upoznala kompozitora Mišela Beržera. On je postao njen suprug, otac njene dece i čovek koji joj je pomogao da transformiše svoj zvuk iz "slatkastog popa" u ozbiljan, umetnički izraz. Zajedno su stvorili hitove poput "Ella, elle l'a" (posvećenu Elli Fitzgerald), koja je i danas jedna od najprepoznatljivijih francuskih pesama na svetu.

Smrt ćerke i muža su je slomili

Iako je njena pesma "Poupée de cire, poupée de son" bila ogroman hit, njen život je bio ispunjen tragedijama. Njena ćerka Polin preminula je u 19. godini od cistične fibroze, a suprug Mišel Berže, sa kojim je blisko sarađivala, preminuo je iznenada od srčanog udara u 44. godini.

BONUS VIDEO:





