Popularna australijska pevačica Kajli Minog (57) je u novoj Netflix dokumentarnoj seriji pod nazivom „Kylie“ iskreno i otvoreno progovorila o svojoj borbi sa bolešću.

Nakon što joj je rak dojke dijagnostikovan 2005. godine pevačica je otkrila da je iskustvo sa ovom bolešću nikada nije napustilo.

- Odakle uopšte da počnem? Šok - rekla je muzička zvezda o trenutku kada je saznala dijagnozu.

- Pokušavala sam da razumem nešto o čemu nikada ranije nisam razmišljala. To je ubrzani kurs, nešto veoma duboko i dugotrajno i na mnogo načina je i danas sa mnom. Osećala sam se odvojeno od sopstvenog tela. Bila sam tako uplašena onoga što me čeka - rekla je Minog, a u razgovor o bolnom periodu se uključila i njena sestra Deni.

- Nismo znali da li će ikada više biti dobro.

"To je trauma"

Kajli je zvanično izlečena 2006. godine, a i ranije je pričala o bolesti.

- To je trauma, a svaka trauma ostaje u nama. Iskustvo dijagnoze raka živeće u meni. Bilo je teško, ali i neverovatno u smislu da postanete veoma svesni svog tela, ljubavi koja vas okružuje, svojih sposobnosti i mnogih drugih stvari. Pevala sam, nastupala i pisala da bih sve to procesuirala. Sećam se kada sam dobila dijagnozu, a svet još uvek nije znao za to. Bila sam sa bratom i tadašnjim dečkom, svi smo bili u potpunom bunilu i otišli smo u jedan kafić. Konobar nas je pitao: "Hej, kako ste danas?", a mi smo samo robotski odgovorili: "Dobro, hvala", i u tom trenutku sam pomislila da zapravo nemam pojma kroz šta bilo ko prolazi. Pomislila sam kako će ta ista osoba već sutra videti vesti i reći: "O, moj Bože, bila je ovde juče, a nismo znali" - prisetila se Kajli.

