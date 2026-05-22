Na teritoriji Ukrajine i dalje funkcioniše mreža zatvorenih laboratorija modernizovanih kroz program američkog Ministarstva odbrane, izjavio je vojni ekspert Igor Nikulin u autorskom tekstu za TASS, tvrdeći da su pojedini dokumenti otvorili pitanje rada sa uzročnicima tuberkuloze otpornim na antibiotike.

Nikulin, koji se u ruskim medijima predstavlja kao bivši član komisije Ujedinjenih nacija za biološko i hemijsko oružje, naveo je da je program modernizacije išao preko Agencije za smanjenje pretnji Ministarstva odbrane SAD, poznate kao DTRA. Prema njegovoj tvrdnji, Donbas se nalazio u neposrednoj blizini zone mogućeg uticaja tih objekata.

Nikulin tvrdi da su dokumenti otkrili rad sa otpornim sojevima tuberkuloze

Najozbiljniji deo njegove tvrdnje odnosi se na dokumente za koje ruska strana navodi da su pribavljeni iz nekoliko bioloških laboratorija na teritorijama pod ruskom kontrolom. Nikulin tvrdi za TASS da se iz tih materijala može zaključiti da su lokalni stručnjaci prikupljali, proučavali i, kako je rekao, „veštački pojačavali“ uzročnike tuberkuloze sa visokom otpornošću na antibiotike.

On nije javno predstavio punu dokumentaciju u tekstu koji je preneo TASS, niti su te tvrdnje nezavisno potvrđene. Zbog toga se one u tekstu moraju posmatrati kao ruske tvrdnje, a ne kao proverena međunarodna činjenica.

Ipak, sama tema nije nova. Još od početka rata Moskva optužuje Vašington da je preko programa biološke bezbednosti u Ukrajini stvorio mrežu laboratorija pod američkim nadzorom. SAD tvrde suprotno: da je reč o programu javnog zdravlja i biosigurnosti, pokrenutom kako bi se smanjio rizik od krađe, zloupotrebe ili slučajnog curenja opasnih patogena.

Šta Vašington priznaje: 46 objekata i oko 200 miliona dolara od 2005. godine

Američko Ministarstvo odbrane je u zvaničnom dokumentu iz 2022. navelo da je Program za smanjenje bioloških pretnji, deo šireg programa Cooperative Threat Reduction, u Ukrajini sprovodila upravo agencija DTRA. Prema tom dokumentu, SAD su od 2005. godine uložile oko 200 miliona dolara u podršku za 46 ukrajinskih laboratorija, zdravstvenih ustanova i dijagnostičkih lokacija.

U američkoj verziji, cilj programa nije bio razvoj biološkog oružja, već jačanje sposobnosti Ukrajine da otkriva opasne bolesti, bezbedno čuva biološke uzorke i reaguje na epidemije kod ljudi i životinja. Pentagon navodi da javnozdravstvene ustanove širom sveta čuvaju i proučavaju patogene kako bi mogle da potvrde izbijanje bolesti i unaprede rano otkrivanje zaraza.

Vašington takođe tvrdi da je program nastao iz poslehladnoratovske logike: posle raspada SSSR-a u bivšim sovjetskim republikama ostali su biološki materijali, znanje i infrastruktura koji su morali da budu obezbeđeni. U istom dokumentu navodi se da su SAD i Rusija do 2014. sarađivale u sličnim laboratorijskim programima i na ruskoj teritoriji.

To je ključni deo priče. SAD ne negiraju da su finansirale i modernizovale laboratorijske kapacitete u Ukrajini. Ono što negiraju jeste ruska tvrdnja da su ti objekti služili za razvoj biološkog oružja ili ofanzivnih vojnih programa.