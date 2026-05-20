Razlika u godinama u vezama već godinama izaziva različite reakcije — od potpune podrške do ozbiljnog skepticizma. U društvu je i dalje prisutno uverenje da muškarci češće biraju mlađe partnerke, dok žene navodno biraju starije partnere. Ipak, savremeni odnosi pokazuju da se ti obrasci polako menjaju.

Postoji li „idealna“ razlika u godinama?

Istraživanja sugerišu da se najstabilniji odnosi često razvijaju kada je razlika u godinama mala — oko 2 do 3 godine.

Razlog je jednostavan: partneri u sličnim godinama obično dele slična životna iskustva, ritam života i vrednosti. To olakšava komunikaciju i smanjuje osećaj „različitih faza života“, što može doprineti većoj stabilnosti veze.

Šta kažu naučnici o dugoročnim vezama?

Jedna od značajnijih studija, sprovedena u okviru Deakin instituta u Australiji, pratila je hiljade brakova tokom više od deset godina.

Na početku veze, parovi sa većom razlikom u godinama često su prijavljivali visok nivo zadovoljstva. Međutim, vremenom — nakon šest do deset godina — kod mnogih je dolazilo do pada zadovoljstva u odnosu.

U situacijama poput finansijskih problema ili zdravstvenih izazova, parovi sa većom razlikom u godinama imali su više poteškoća u prilagođavanju. Nasuprot tome, vršnjaci su pokazivali veću stabilnost i sličniji način reagovanja na stres.

Kolika razlika se smatra optimalnom?

Statistički podaci pokazuju da u velikom broju brakova razlika u godinama ne prelazi dve godine. Istraživanja često dele odnose u sledeće kategorije:

0–3 godine razlike – visoka stabilnost, slični ciljevi i lakša komunikacija

– visoka stabilnost, slični ciljevi i lakša komunikacija 4–7 godina razlike – dobra osnova, ali uz više prilagođavanja

– dobra osnova, ali uz više prilagođavanja preko 10 godina razlike – veći rizik od razlika u prioritetima i životnim fazama

Ipak, stručnjaci naglašavaju da godine same po sebi nisu presudne, već usklađenost životnih faza, vrednosti i planova.

Nije stvar u broju, već u ritmu života

Ključna razlika nastaje kada partneri žele različite stvari u isto vreme — dok jedan teži stabilnosti, drugi traži promene i nove izazove. Tada razlika u godinama može dodatno naglasiti te nesuglasice.

Zaključak istraživanja je jasan: veze imaju najveće šanse za dugoročnu stabilnost kada partneri „stare zajedno“ i prolaze kroz slične životne faze u isto vreme.