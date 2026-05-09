Ako tražite mesto za opuštanje u prirodi bez velikih troškova, Ribarska Banja je jedna od najzanimljivijih destinacija u Srbiji.

Ova banja, smeštena na obroncima planine Jastrebac, poznata je po termalnim izvorima i otvorenom bazenu sa vodom temperature oko 38 stepeni, zbog čega je mnogi nazivaju "Islandom u Srbiji".

Kako prenosi Blic Biznis, cene su i dalje pristupačne. Noćenje za dve osobe može da se pronađe već od oko 2.800 dinara, odnosno oko 20 do 25 evra, dok bolje opremljeni apartmani i hotelski smeštaj koštaju više, u zavisnosti od termina i usluge. Na zvaničnom sajtu banje objavljen je i aktuelni cenovnik wellness i medicinskih usluga za 2026. godinu.

Pored kupanja u toploj mineralnoj vodi, posetioci dolaze i zbog lekovitih svojstava izvora koji se preporučuju za tegobe sa zglobovima, cirkulacijom i reumatskim problemima. Ribarska Banja je odličan izbor za kratak vikend odmor, jer nudi spoj prirode, istorije i povoljnih cena.