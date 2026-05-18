Pevačica Tanja Savić pojavila se sinoć na koncertu "Magla benda" u Beogradu u društvu verenika Muhameda Bešića Mukija, poznatog kao Muki Bešić.

Par je bio vidno raspoložen, a Tanja je tom prilikom govorila o njihovom odnosu i istakla koliko joj on znači, dok je on otkrio da su svadbeni planovi već u pripremi.

Pevačica je najpre govorila o svojim poslovnim obavezama i koncertima koji je očekuju.

. Spremam koncert u Zagrebu, sve stižem, sve se može kad se hoće. Za Zagreb spremam spektakl. To će biti nešto samo za zagrebačku publiku. Gosti će mi biti Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba - izjavila je na početku Savićeva.

Potom se osvrnula i na saradnju i pesmu "Da li bi me volela", objašnjavajući okolnosti zbog kojih ranije nije došlo do dueta sa Vladom.

- Vlada i ja se znamo privatno, trebalo je da snimimo duet pre pet, šest godina, ali je pesmu na kraju otpevao sam. Tada sam bila "okupirana" decom, vratili su se tada iz Australije, i ništa me drugo nije zanimalo. U pitanju je pesma "Da li bi me volela" - navela je pevačica.

Tanja je zatim emotivno govorila o svom vereniku, koji joj je bio stalna podrška tokom večeri.

-On je jedini koji je sa mnom 24 sata, a takođe i moja deca. Toliko toga smo prošli zajedno. Skoro četiri i po godine smo u vezi, i pokazalo se da smo srodne duše. Prošli smo i lepo i ružno, on je moja sudbina - istakla je Savićeva.

"Dođite na svadbu"

Tokom događaja, sve vreme je bila prisna sa Mukijem, koji nije skidao osmeh sa lica, a na kraju je i on otkrio planove za budućnost.

- Dođite na svadbu. Ako preživim ovu organizaciju koncerta sledećeg, onda će biti - poručio je Bešić kroz osmeh.