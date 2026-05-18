Nemačke oružane snage rasporediće od kraja narednog meseca jedinicu protivvazdušne i protivraketne odbrane "Patriot" u Turskoj u okviru NATO misije, saopštilo je danas nemačko Ministarstvo odbrane, dodajući da je misija za sada planirana do kraja septembra ove godine.

Kako se navodi, Bundesver će u Tursku poslati jednu bateriju sistema "Patriot" i oko 150 nemačkih vojnika, koji će zameniti američku jedinicu angažovanu na jačanju turskih kapaciteta protivvazdušne odbrane, preneo je Rojters.

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da Berlin ovim potezom preuzima veću odgovornost unutar NATO-a.

"Činjenica da naši vojnici veoma blisko sarađuju sa turskim i američkim partnerima pokazuje koliko pouzdano funkcioniše saradnja sa našim saveznicima", rekao je Pistorijus.

Nemačka vojska će raspoređivanjem sistema "Patriot" podržati zaštitu vazdušnog prostora Turske, koja je članica NATO-a i ima važnu stratešku poziciju na jugoistočnom krilu Alijanse.