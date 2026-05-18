Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3980 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas za 0,2 odsto i iznosi 100,7535 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 4,0 odsto, a od početka godine niži za 0,8 odsto, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO