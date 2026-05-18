"Da li imamo planove za neku vrstu armagedon situacije? Naravno da imamo, ali ne verujem da će do toga doći. Kako sada stvari stoje, ovog leta letimo po punom redu letenja i planiramo da tako nastavimo i tokom zime", rekao je Sorahan.

On je upozorio da bi upravo manje stabilne aviokompanije mogle prve da osete posledice rasta cena goriva i nestabilnosti na tržištu energenata. "Mislim da ćemo videti da neke slabije kompanije, koje su i pre rata već imale probleme, možda potpuno propadnu tokom zime", naveo je Sorahan.

Akcije Rajanera pale su za 2,7 odsto u ranom trgovanju u ponedeljak, nakon objavljivanja godišnjih rezultata kompanije. Od početka godine vrednost akcija ove aviokompanije pala je za 27,5 procenata.

Kako prenosi CNBC, Rajaner je obezbedio hedžing za 80 odsto letnjeg goriva po ceni od 668 dolara po metričkoj toni, dok je preostalih 20 procenata nezaštićenog goriva značajno poskupelo zbog nestabilnosti tržišta izazvane ratom na Bliskom istoku i blokadom Ormuskog moreuza.

Sorahan je rekao da kompanija za sada ne planira otkazivanja letova i da je sve izvesnije da tokom leta neće biti ozbiljnijih problema sa snabdevanjem naftom. "Pre nekoliko meseci bili smo zabrinuti zbog snabdevanja naftom, ali sada smo sve sigurniji da tokom leta neće biti većih poremećaja", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Evropa danas manje zavisi od Ormuskog moreuza nego ranije, jer se deo snabdevanja preusmerava na tržišta poput Sjedinjenih Američkih Država, Venecuele i Brazila. Ipak, upozorio je da će cene goriva verovatno ostati povišene duži vremenski period.

"To Rajaner stavlja u posebno snažnu poziciju zahvaljujući našoj dobroj zaštiti od skokova cena goriva", rekao je Sorahan.

Izvršni direktor Rajanera Majkl O’Liri još u aprilu je upozorio da bi visoke cene avionskog goriva mogle da izazovu "stvarne propasti" među evropskim aviokompanijama.

"Mislim da će biti bankrota. Ako cena nafte ostane na 150 dolara po barelu tokom jula, avgusta i septembra, videćete kako evropske aviokompanije propadaju, a to bi srednjoročno verovatno išlo u korist Rajanerovom poslovanju", rekao je O’Liri.

Kompanija je istovremeno objavila i snažne godišnje rezultate. Profit nakon oporezivanja porastao je za 40 odsto i dostigao gotovo 2,3 milijarde evra u poslovnoj godini zaključno sa martom, dok je broj putnika povećan četiri odsto, na 208,4 miliona. Prihodi kompanije pali su, međutim, za 11 procenata i iznosili su 15,54 milijarde evra.

Rajaner je ranije očekivao blagi rast cena karata tokom leta, ali sada procenjuje da će cene uglavnom ostati na nivou prošle godine. U kompaniji navode da putnici sve češće rezervišu karte u poslednjem trenutku, što otežava preciznije procene tržišta.

Analitičari Sitija ocenili su da je Rajaner tokom ranog leta bio primoran da spušta cene kako bi privukao putnike, ali očekuju da će u drugom kvartalu cene ipak ostati približno iste kao lane.

"Potražnja za letnjom sezonom 2026. ostaje snažna, ali rezervacije stižu kasnije nego ranije, dok su cene poslednjih nedelja pod pritiskom zbog ekonomske neizvesnosti povezane sa gorivom, inflacijom i strahovima od nestašice", naveli su analitičari.

Sorahan je rekao i da Rajaner za sada ne planira posebne doplate za gorivo, ali nije isključio moguće promene cena karata.

"Nismo obećali da neće biti poskupljenja. Rajaner posluje po modelu u kojem cenu određuje popunjenost aviona, a na kraju sami putnici odlučuju kolika će cena biti", rekao je on i dodao da svake večeri oko 700 miliona ljudi rezerviše letove preko Rajanera.