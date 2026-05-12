Glumica Eva Ras otvoreno je priznala da je pre oko deset godina bila na ivici da izvrši samoubistvo, navodeći da je snažan osećaj stida bio okidač nakon što je potpisala molbu za nacionalnu penziju.

Kako je ispričala, u jednom teškom životnom periodu razmišljala je da sebi oduzme život skokom sa Brankovog mosta.

-Više puta sam pokušala da izvršim samoubistvo. Pre deset, jedanaest godina, kada su se uvodile nacionalne penzije, bilo me je veoma sramota što sam potpisala molbu da dobijem nacionalnu penziju. Stidelo me je da konkurišem i da možda ne dobijem tu penziju, pa sam tada krenula na Brankov most da izvršim samoubistvo - izjavila je glumica svojevremeno.

Otkrila kada je stavila "čuveni katanac"

Podsetimo, u mladosti je ostala udovica, a nakon smrti supruga nikada nije želela da započne novi emotivni odnos.

-Tačno je da nisam imala muškarca nakon njegove smrti, jer sam ga jako volela i nisam htela da bacam senku na tu veliku ljubav koju sam imala. Nisam imala obraza ni Bogu da se obratim i da kažem: "Daj mi opet tako divnog čoveka kao što je on bio". Da je Bog hteo da imam tako divnog čoveka kao što je on bio, onda on ne bi uzeo Rasa… I tako sam ja stavila taj čuveni katanac - izjavila je Eva za domaće medije.