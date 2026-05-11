"Blokaderi su potpuni izdajnici srpskog naroda, njima ništa nije sveto i oni su spremni da sve polome, da sve poruše ne bi li se dočepali vlasti i ne bi li se njihove kmetske duše u punoj meri stavile u službu tradicionalnih srpskih neprijatelja", kazao je Šešelj za Informer TV.

S druge strane, zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj ukazao je na pogubnost tzv. evropskog puta Srbije. Na tom "evropskom putu", kao što su nas u prošlosti čekala mnoga poniženja, i u budućnosti nas čekaju možda još veća poniženja po pitanju naših najvažnijih nacionalnih interesa, upozorava zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.