Melanija Trump rođena je 26. aprila 1970. godine u Novom Mestu u Sloveniji i prema današnjem datumu (4. maj 2026) ima 56 godina.

Bivša je manekenka, a od 2025. godine i aktuelna prva dama Sjedinjenih Američkih Država.

Inače, Melanija takođe važi za jednu od najbolje stilizovanih prvih dama u istoriji SAD, a njene skupocene, otmene i jedinstvene kombinacije redovno su tema svetskih medija i interesovanja javnosti.

Tokom mandata kao prva dama, obišla je svet i pokrenula više inicijativa, među kojima se izdvaja kampanja "Be Best", usmerena na dobrobit dece, bezbednost na internetu i prevenciju zloupotrebe opijata.

Ipak, u javnosti je bila prisutna u manjoj meri u poređenju sa mnogim prethodnim prvim damama, iako je i dalje bila pod intenzivnom medijskom pažnjom, kako je svojevremeno istakla Dželison.

U pojedinim krugovima kritikovana je zbog modnih izbora, odluke da se ne useli odmah u Belu kuću, kao i zbog kampanje "Be Best", koja prema ocenama nije ostvarila očekivane rezultate u poređenju sa drugim inicijativama prvih dama i javne službe.

Tramp stariji od nje 24 godine

Već 19 godina je u braku sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, ali je javnost posebno iznenadila razlika u godinama između njih, koja iznosi više od dve decenije.

Melanija je, naime, 24 godine mlađa od svog supruga, koji ima 79 godina.

Kada su započeli vezu, ona je nastavila manekensku karijeru, dok je Donald u tom periodu imao svoje planove i ambicije usmerene ka politici.

Veridba je usledila 2004. godine, a brak je sklopljen 2005. godine.