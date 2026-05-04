Pevačica Britni Spirs priznala je krivicu pred sudom u Kaliforniji po optužbi za upravljanje vozilom pod dejstvom nedozvoljenih supstanci i alkohola.

Kako je saopštilo tužilaštvo okruga Ventura, postupak protiv pop zvezde vođen je kao prekršajni, a odnosi se na incident koji se dogodio u martu.

Policija je, prema navodima, zaustavila Britni nakon što je uočeno da je vozila brzinom koja je značajno premašivala dozvoljenu, uz način upravljanja koji je ocenjen kao nepravilan i rizičan.

Iako je optužnica podignuta, "New York Times" navodi da u tom trenutku nije zvanično precizirano o kojim supstancama je reč.

Nedugo nakon što je vest o hapšenju dospela u javnost, oglasio se i njen portparol, navodeći da je pevačica dobrovoljno potražila pomoć u ustanovi za rehabilitaciju.

On je tom prilikom oštro kritikovao njeno ponašanje, ističući: "Potpuno neprihvatljivo", uz poruku da se nada da bi ovo mogao biti prvi korak ka dugoočekivanoj promeni koja mora da se dogodi u njenom životu.

Sudska presuda

Zahvaljujući postignutom dogovoru i priznanju krivice, muzička zvezda neće ići u zatvor. Sud je uvažio njeno priznanje za prekršaj, čime je izbegnuta stroža kazna koja bi podrazumevala kaznu zatvora.