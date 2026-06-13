Dve nove tužbe za silovanje i s**sualni napad podnete su sudu u Nanteru protiv francuskog pevača i glumca Patrika Bruela.

Jedna od dve tužbe navodi pokušaj silovanja i s**sualni napad, koji se navodno dogodio u oktobru 2007. godine tokom Bruelove posete Filmskom festivalu na ostrvu Reinion.

U drugoj tužbi on se tereti za silovanje i s**sualni napad, koji se navodno dogodio u maju 2012. godine, prenosi BFM TV.

Advokatica tužitelja, Džejd Duselin, izjavila je da, iako je optužnica i stavljanje pod sudski nadzor Bruela bila početna pobeda za žrtve, u stvarnosti je ovaj slučaj na samom početku.

Prema njenim rečima, još uvek treba sprovesti veoma opsežne istrage.

- Svedočenja pristižu i nema sumnje da treba očekivati brz i značajan razvoj događaja u ovom slučaju, što bi moglo da dovede do novih optužnica - ukazala je ona.

U sredu, 10. juna, Patrik Bruel je formalno optužen u četiri slučaja za silovanje, pokušaj silovanja, s**sualni napad i uznemiravanje.

U četiri druga slučaja stavljen je u status pomoćnog svedoka. Bruel je pušten iz pritvora i nalazi se pod sudskim nadzorom, što uključuje zabranu napuštanja francuske teritorije i zabranu kontaktiranja sa žrtvama.

Negirao sve optužbe

Pored ovih osam slučajeva, javni tužilac je 10. juna izjavio da tužilaštvo obrađuje i 13 prijava za prestupe koji su, kako se čini, u ovoj fazi zastareli.

Kako se navodi, ove prijave biće dodate u spise predmeta kako bi se najpre potvrdilo da je nastupio rok zastarelosti, a drugo, kako bi se rasvetlio karakter Patrika Bruela.

Iako još nije komentarisao dve najnovije prijave, Bruel je do sada negirao sve optužbe.

Njegova advokatica, Fani Kolin, izjavila je u četvrtak da će sve nove tužbe biti primljene i ispitane i da će pevač ponovo odgovoriti na sva pitanja o njima.

Alo/Tanjug

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