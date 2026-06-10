Poznati holivudski glumac Tajler Mejn, kojeg publika pamti po ulozi u filmu „X-Men“, saopštio je da mu je dijagnostikovan redak oblik raka dojke kod muškaraca.

Vest je saopštio putem društvenih mreža, otkrivši da je započeo proces lečenja.

U emotivnoj video-poruci rekao je da ga očekuje hemoterapija i da želi otvoreno da govori o bolesti o kojoj se, prema njegovim rečima, i dalje nedovoljno razgovara.

- Jedan sam od retkih muškaraca kojima je dijagnostikovan rak dojke. Želim da ljudi budu svesni da se ova bolest ne javlja samo kod žena - poručio je glumac.

Mejn je istakao da se upravo zbog nedostatka informacija mnogi muškarci ne javljaju lekaru na vreme, pa se bolest često otkriva tek kada uznapreduje.

Kako je naveo, njegova prvobitna reakcija bila je da dijagnozu zadrži za sebe, jer mu je bilo neprijatno da govori o tome. Međutim, kasnije je odlučio da progovori javno kako bi podigao svest o važnosti ranog otkrivanja bolesti.

Supruga primetila promene

Posebno je zahvalio supruzi koja ga je nagovorila da proveri promenu koju je primetio.

- Da nije insistirala da uklonim kvržicu, verovatno ne bih na vreme saznao šta se dešava - priznao je glumac.

Dodao je i da su pojedini lekari u početku smatrali da nema razloga za zabrinutost, zbog čega je još važnije da ljudi obrate pažnju na simptome i ne ignorišu promene na telu.

U objavi je naglasio da se svega mali procenat slučajeva raka dojke javlja kod muškaraca, ali da to ne znači da bolest treba zanemariti.

- Ako se otkrije dovoljno rano, šanse za uspešno lečenje su veoma dobre. Zato je važno da se o ovoj temi govori bez stida i predrasuda - poručio je Mejn.

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