U masovnoj akciji turske policije usmerenoj protiv elitne mreže narkotika, lisice na ruke stavljene su nekim od najvećih zvezda tamošnje javne scene. Među 22 privedene osobe nalazi se i glumica Beren Sat koju naša publika godinama gleda na malim ekranima.

Publika ju je najpre upoznala kroz serije „Zapamti draga“ i „Izgnanstvo u ljubav“, ali joj je ogromnu popularnost donela uloga Bihter u seriji "Zabranjena ljubav". Ljubavna drama o zabranjenoj vezi postala je jedan od najvećih televizijskih hitova u istoriji Turske, a Beren je za svoju ulogu osvojila brojne nagrade i stekla status jedne od najtraženijih glumica.

Nakon toga usledio je još jedan veliki uspeh, glavna uloga u seriji "Šta je Fatmagulin zločin?", u kojoj je tumačila Fatmagul, devojku koja se suočava sa teškom životnom traumom. Serija je ostvarila veliki međunarodni uspeh i dodatno učvrstila njenu popularnost širom sveta.

Tokom karijere igrala je i u mnogobrojnim drugim serijama gde je privukla pažnju međunarodne publike.

Beren Saat godinama važi za sinonim uspeha kada su u pitanju turske serije. Rođena je 26. februara 1984. godine u Ankari, a glumačku karijeru započela je nakon učešća u talent šou-programu „Zvezde Turske“, gde je privukla pažnju producenata i reditelja.

BONUS VIDEO: