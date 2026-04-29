Završnim rečima tužilaštva i odbrane u Okružnom sudu u Doboju okončano je suđenje optuženima za ubistvo Slađane Milošević (24) iz Broda, dok je izricanje presude zakazano za 4. maj, navodi se u sudskim spisima.

Za ovaj zločin optužen je njen suprug Savo Milošević (30), kome se stavlja na teret teško ubistvo, dok je Aleksandar Ostojić (25) optužen za pomaganje u izvršenju krivičnog dela.

Pucanj kroz šoferšajbnu

Prema optužnici, zločin se dogodio 29. decembra 2024. godine na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Broda.

Navodi se da je optuženi preprečio put vozilom, nakon čega je, kada je žrtva zaustavila automobil, ispalio hitac iz automatske puške koji je prošao kroz šoferšajbnu i pogodio je u glavu.

Slađana, majka dvoje dece, podlegla je povredama.

Pretnje i nasilje pre zločina

U optužnici se navodi da je žrtva ranije napustila porodični dom i sa decom otišla kod roditelja, nakon čega su usledile pretnje.

Tužilaštvo tvrdi da je optuženi i ranije pokazivao nasilno ponašanje, uključujući ozbiljne pretnje koje su kod žrtve izazvale strah i uznemirenost.

Planiranje zasede

Drugi optuženi, prema navodima tužilaštva, pomagao je u planiranju kretanja i odabiru mesta gde će biti izvršen napad.

Navodi se da su tokom noći obilazili teren i tražili lokaciju pogodnu za zasedu, nakon čega se optuženi uputio ka mestu gde je zločin izvršen.

Pronađena municija

Tokom pretresa, policija je pronašla i municiju, zbog čega se optuženom na teret stavlja i dodatno krivično delo u vezi sa oružjem.

Presuda uskoro

Nakon završetka suđenja, presuda u ovom slučaju biće doneta 4. maja, kada će sud odlučiti o krivici optuženih.