Sloba Radanović je otkrio da je jednom prilikom na nastupu doživeo neprijatnost kada ga je jedna devojka gađala čizmom.

Kako pevač često komunicira sa svojim fanovima putem Instagrama, sada im je dao mogućnost da mu postavljaju pitanja.

Jedan pratilac pitao je Slobu: "Šta je najluđa stvar koju ti je fan ikada dobacio sa bine?", a on se setio jedne anegdote.

Prema njegovim rečima, jedna devojka iz publike ga je gađala čizmom sa debelim đonom jer nije hteo da je poljubi.

- Jedna riba je dobacila ovakvu čizmu jer nisam hteo da je poljubim u usta. Nego sva sreća, u glavu me je pogodi - napisao je on uz emotikone smajlija.

Na meti prevare

Podsetimo, Sloba Radanović je još jedna u nizu meta internet prevaranata koji u njegovo ime traže novac i poklone od njegovih fanova.

Naime, pevač se oglasio na Instagramu i upozorio svoje pratioce da ne nasedaju na prevare, budući da se neko predstavlja u njegovo ime.

Objavio je fotografiju svog zvaničnog Tiktok naloga i istakao da je to njegov jedini profil na ovoj platformi.

- Ovaj nalog je moj jedini Tiktok profil. Svaki drugi je lažan. Čujem da postoje nalozi koji pišu ljudima, traže neke uplate, donacije... Ne nasedajte! - poručio je Sloba uz emotikon srca.

Pevač je na ovaj način pokušao da zaštiti svoje fanove od potencijalne prevare i apelovao na njih da budu oprezni ukoliko im se neko javi sa lažnih profila i u njegovo ime zatraži novac ili bilo kakvu uplatu.

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