Reper Dalibor Andonov Gru, poznat por pseudonimom "Tata repa", tragično je nastradao pre sedam godina.

Iza sebe je ostavio suprugu Danicu i dva sina, Vuka i Relju, koji se nikada nisu oporavili od velikog gubitka.

U dokumentarcu pod nazivom "Gru tu je", koji je emitovan prvi put prošle godine, govorila je Gruova udovica.

"Njegov osmeh i dalje čujem"

U njemu je prvi put evoicirala uspomene i prisetila se zajedničkih trenutaka.

- Bio je uvek vedar i nasmejan čovek. Bio je i ostao najveća ljubav mog života. Njegov osmeh i dalje čujem - emotivne su reči Danice Andonov.

